Mbappé soltó una frase que expuso el ambiente interno del Real Madrid: “Soy el cuarto delantero”

Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la conversación del Real Madrid, pero esta vez no por un gol determinante, una jugada de lujo o una noche brillante en el Santiago Bernabéu. El delantero francés habló después del partido ante el Real Oviedo y dejó una frase que sacudió el ambiente interno del club blanco, al asegurar que Álvaro Arbeloa le dijo que actualmente era el “cuarto delantero” de la plantilla.

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Lo que faltaba. En una temporada en la que el Real Madrid ha tenido varios momentos de tensión, el futbolista que llegó como una de las grandes estrellas del proyecto terminó explicando públicamente por qué no fue titular en un partido que también estuvo marcado por los pitos de un sector de la afición.

De acuerdo con lo reportado por medios españoles como AS, Cadena SER y Telemadrid, Mbappé aseguró en zona mixta que no jugó de inicio porque Arbeloa le comunicó que estaba por detrás de Vinícius, Franco Mastantuono y Gonzalo en la consideración ofensiva del equipo. La frase, por supuesto, no pasó desapercibida, especialmente porque se trata de uno de los nombres más mediáticos del fútbol mundial.

La frase de Mbappé que encendió al Real Madrid

Según AS, el francés explicó que debía seguir trabajando para ser mejor que sus compañeros y poder recuperar un lugar de mayor protagonismo. La declaración apuntó directamente a su situación deportiva, pero también dejó ver que el panorama dentro del Madrid no está tan tranquilo como podría parecer desde afuera.

El contexto tampoco ayuda a bajar el ruido. Mbappé venía siendo cuestionado por parte de la afición y de la prensa española, tanto por su rendimiento en algunos tramos de la temporada como por episodios recientes alrededor de su estado físico y su manejo fuera de competencia. En el partido ante Oviedo, según reportó El País, el ambiente en el Bernabéu volvió a sentirse pesado, con pitos para varios jugadores y una sensación de desencanto que no se borró del todo pese al resultado.

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Ahora bien, la versión de Mbappé no quedó sin respuesta. Arbeloa, según reportes de la prensa española, desmintió haberle dicho al delantero que era el cuarto atacante de la plantilla y sostuvo que sus decisiones responden a criterios deportivos.

Más allá de quién tenga la razón exacta en la conversación privada, el episodio sí deja una señal evidente: el Real Madrid atraviesa una discusión interna de alto voltaje alrededor de sus figuras ofensivas. Que Mbappé, llamado a ser referencia absoluta del proyecto, salga a explicar su suplencia de esa manera muestra que la relación entre expectativas, jerarquías y rendimiento está lejos de ser sencilla.

Para el francés, el reto parece claro: transformar la incomodidad en respuesta futbolística. Porque en el Real Madrid, más que en cualquier otro club, las frases pesan, los silencios pesan y las suplencias pesan todavía más.