“’Hambriento’ Angulo y otros se quieren quedar con las cotizaciones”, Iván Mejía reaccionó al pulso entre Petro y fondos privados

El reconocido periodista deportivo Iván Mejía Álvarez volvió a generar controversia en redes sociales tras pronunciarse sobre la decisión del Gobierno Nacional de insistir en medidas relacionadas con el traslado de recursos hacia Colpensiones.

La reacción de Mejía se dio luego de que el Consejo de Estado frenara el movimiento de $5 billones provenientes de fondos privados, situación que abrió un nuevo debate político y económico en Colombia alrededor de la reforma pensional y el manejo de los ahorros de millones de trabajadores.

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A través de su cuenta en X, el comentarista lanzó un mensaje contundente:

“La plata es de los pensionados. Hambriento Angulo y otros se quieren quedar con las cotizaciones de años. ¡Voraces!”, escribió.

Las palabras de Mejía rápidamente generaron múltiples reacciones entre usuarios de redes sociales, tanto de apoyo como de crítica, debido al tono fuerte utilizado para referirse a la discusión sobre los recursos pensionales.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro aseguró durante un consejo de ministros que el Gobierno expedirá “nuevos decretos y resoluciones” con el objetivo de defender los ahorros del pueblo colombiano. Sobre esto fue que llegó la reacción de Mejía.

El mandatario sostuvo que continuará tomando decisiones para garantizar la protección de los recursos de millones de trabajadores y pensionados del país, pese al reciente fallo judicial que frenó el traslado de recursos.

El debate alrededor de la reforma pensional y el manejo de los fondos sigue creciendo en Colombia, con voces provenientes de distintos sectores, incluido el deportivo, donde Iván Mejía volvió a entrar en la conversación pública con una opinión que no pasó desapercibida.