James Rodríguez se despediría de Minnesota United en su mejor momento antes de volver a la Selección Colombia

James Rodríguez parece haber encontrado el momento justo para empezar a mostrar su peso en Minnesota United. Después de un inicio en el que todavía estaba buscando ritmo, adaptación y continuidad dentro de la MLS, el colombiano llega a su último partido con el club antes de unirse a la Selección Colombia con una presentación que ilusionó a más de uno.

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El equipo estadounidense publicó un comunicado en el que destacó la inclusión de James en el Team of the Matchday 12, reconocimiento que recibió luego de su ingreso en el empate 2-2 frente a Austin FC, partido en el que entregó dos asistencias y firmó sus primeras contribuciones de gol desde su llegada a Minnesota United.

Lo llamativo es que este impulso llega justo antes de que el volante cucuteño cambie el chip de club a Selección. De acuerdo con Minnesota United, a James le queda “solo un partido” antes de unirse a Colombia de cara al Mundial 2026. Ese compromiso será contra Colorado Rapids, este miércoles 13 de mayo, en el Allianz Field.

Minnesota United destacó el momento de James Rodríguez

En su publicación oficial, Minnesota United resaltó que James “se robó el show” pese a haber jugado menos de media hora contra Austin FC. El colombiano entró desde el banco y, en muy poco tiempo, logró cambiarle el ritmo al ataque de los Loons con dos asistencias que terminaron siendo claves para el resultado.

La primera llegó con un centro preciso para Anthony Markanich, mientras que la segunda apareció en una conexión con Joaquín Pereyra. Con esas acciones, James no solo desbloqueó sus primeras asistencias en la MLS, sino que también dejó una señal importante sobre lo que puede entregar cuando logra recibir la pelota en zonas determinantes.

Según MLSsoccer.com, el colombiano venía de un comienzo lento en su etapa con Minnesota, pero encontró su momento con esas dos contribuciones ante Austin. Contra todo pronóstico, y después de varias semanas en las que la expectativa era más grande que su impacto directo en el marcador, James respondió con una actuación que volvió a ponerlo en conversación.

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Para Minnesota, la noticia es buena y a la vez incómoda. Buena, porque su figura llega enchufada y con confianza a un duelo importante frente a Colorado Rapids. Incómoda, porque justo cuando empieza a aparecer su mejor versión, el equipo tendrá que despedirlo temporalmente para que se una a la Selección Colombia.

El contexto no es menor. James sigue siendo una de las grandes referencias del combinado nacional y su presencia rumbo al Mundial 2026 mantiene una carga enorme para los hinchas colombianos. Por eso, este último partido con Minnesota antes de sumarse a la Tricolor también funciona como una prueba de sensaciones: minutos, ritmo competitivo y confianza antes de volver al entorno de Selección.

Se espera que el club vuelva a darle protagonismo en el compromiso ante Colorado, especialmente después de lo que mostró contra Austin FC. Si logra sostener ese nivel, James llegaría a Colombia con una señal positiva en medio de una etapa en la que cada partido cuenta para llegar con la mejor versión posible al reto mundialista.

Por ahora, Minnesota United ya hizo su anuncio y el mensaje es claro: James tendrá una última función con los Loons antes de enfocarse en la Selección Colombia. Lo que parecía una etapa de adaptación empieza a tomar forma justo en el momento más importante del calendario.