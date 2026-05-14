“No sabes un carajo”: Roger Martínez explotó tras quedar fuera de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

La publicación de la prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026 dejó varias sorpresas, pero también grandes ausencias. Una de las más comentadas fue la de Roger Martínez, delantero del Al-Taawon de Arabia Saudita, quien reaccionó con un fuerte mensaje en redes sociales tras no aparecer entre los convocados por Néstor Lorenzo.
El atacante colombiano publicó una historia en Instagram mostrando su molestia por no ser tenido en cuenta, pese a atravesar uno de los mejores momentos de su carrera.
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“Increíble… el segundo jugador colombiano con mejor promedio de gol. 23 en 30 partidos y quedan dos fechas peleando por ser el mejor de la temporada… Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué… pero no sabes un carajo”, escribió el delantero.
La reacción rápidamente se volvió viral entre los aficionados, especialmente porque Martínez viene destacándose en la Liga Saudí, una competencia en la que comparten figuras internacionales de primer nivel.
Actualmente, Roger ocupa el cuarto lugar en la tabla de goleadores del campeonato con 22 anotaciones, solo superado por Iván Toney (31), Julián Quiñones (29) y Cristiano Ronaldo (26). Incluso está por encima de nombres reconocidos como João Félix.
La ausencia que más debate generó
Aunque la lista de Lorenzo incluyó nombres experimentados como David Ospina, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, además de sorpresas como Sebastián Villa, Junior Hernández y Juan Manuel Rengifo, la ausencia de Roger Martínez generó un fuerte debate entre hinchas y periodistas deportivos.
Roger, además, recordó en su mensaje que en anteriores convocatorias jugó incluso fuera de su posición habitual, algo que para él no habría sido valorado por el cuerpo técnico.
Prelista de la Selección Colombia
Arqueros
Kevin Mier
Álvaro Montero
Andrés Mosquera Marmolejo
David Ospina
Aldair Quintana
Camilo Vargas
Jugadores de campo
Álvaro Angulo
Jhon Arias
Santiago Arias
Yaser Asprilla
Jordan Barrera
Wilmar Barrios
Cristian Borja
Rafael Santos Borré
Juan Cabal
Jaminton Campaz
Johan Carbonero
Jorge Carrascal
Kevin Castaño
Edwin Cetré
Jhon Córdoba
Juan Cuadrado
Carlos Cuesta
Nelson Deossa
Willier Dita
Jhon Durán
Andrés Gómez
Sebastián Gómez
Juan Camilo Hernández
Junior Hernández
Jefferson Lerma
Jhon Lucumí
Déiver Machado
Jhon Mendoza
Yerry Mina
Johan Mojica
Yerson Mosquera
Daniel Muñoz
Edier Ocampo
Juan Camilo Portilla
Gustavo Puerta
Juan Fernando Quintero
Juan Manuel Rengifo
Johan Rojas
Andrés Felipe Román
Johan Romaña
Dávinson Sánchez
Jhon Solis
Luis Suárez
Sebastián Villa
Néiser Villarreal
Kevin Viveros
Luis Díaz
James Rodríguez
Richard Ríos