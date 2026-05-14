“No sabes un carajo”: Roger Martínez explotó tras quedar fuera de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

La publicación de la prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026 dejó varias sorpresas, pero también grandes ausencias. Una de las más comentadas fue la de Roger Martínez, delantero del Al-Taawon de Arabia Saudita, quien reaccionó con un fuerte mensaje en redes sociales tras no aparecer entre los convocados por Néstor Lorenzo.

El atacante colombiano publicó una historia en Instagram mostrando su molestia por no ser tenido en cuenta, pese a atravesar uno de los mejores momentos de su carrera.

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“Increíble… el segundo jugador colombiano con mejor promedio de gol. 23 en 30 partidos y quedan dos fechas peleando por ser el mejor de la temporada… Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué… pero no sabes un carajo”, escribió el delantero.

Mensaje Roger Martinez

La reacción rápidamente se volvió viral entre los aficionados, especialmente porque Martínez viene destacándose en la Liga Saudí, una competencia en la que comparten figuras internacionales de primer nivel.

Actualmente, Roger ocupa el cuarto lugar en la tabla de goleadores del campeonato con 22 anotaciones, solo superado por Iván Toney (31), Julián Quiñones (29) y Cristiano Ronaldo (26). Incluso está por encima de nombres reconocidos como João Félix.

La ausencia que más debate generó

Aunque la lista de Lorenzo incluyó nombres experimentados como David Ospina, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, además de sorpresas como Sebastián Villa, Junior Hernández y Juan Manuel Rengifo, la ausencia de Roger Martínez generó un fuerte debate entre hinchas y periodistas deportivos.

Roger, además, recordó en su mensaje que en anteriores convocatorias jugó incluso fuera de su posición habitual, algo que para él no habría sido valorado por el cuerpo técnico.

Prelista de la Selección Colombia

Arqueros

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Jugadores de campo

Álvaro Angulo

Jhon Arias

Santiago Arias

Yaser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Cristian Borja

Rafael Santos Borré

Juan Cabal

Jaminton Campaz

Johan Carbonero

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Edwin Cetré

Jhon Córdoba

Juan Cuadrado

Carlos Cuesta

Nelson Deossa

Willier Dita

Jhon Durán

Andrés Gómez

Sebastián Gómez

Juan Camilo Hernández

Junior Hernández

Jefferson Lerma

Jhon Lucumí

Déiver Machado

Jhon Mendoza

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Edier Ocampo

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Andrés Felipe Román

Johan Romaña

Dávinson Sánchez

Jhon Solis

Luis Suárez

Sebastián Villa

Néiser Villarreal

Kevin Viveros

Luis Díaz

James Rodríguez

Richard Ríos