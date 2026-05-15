Colombia aparece con las boletas de reventa más caras del Mundial 2026: esto se sabe

La Selección Colombia no solo está generando expectativa por lo que pueda hacer dentro de la cancha en el Mundial 2026, sino también por lo que está moviendo fuera de ella. Según datos de TicketData citados por reportes internacionales, Colombia aparece como una de las selecciones con los precios promedio de reventa más altos para sus partidos de fase de grupos, un dato que sorprendió a más de un hincha que ya está haciendo cuentas para acompañar a la Tricolor.

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Eso sí, hay que hacer una precisión clave desde el arranque: estos valores corresponden al mercado de reventa, no a los precios oficiales establecidos por FIFA. En otras palabras, no significa que la organización del Mundial esté vendiendo las entradas de Colombia a esos montos, sino que en plataformas secundarias la demanda ha elevado de manera considerable el valor de algunos tiquetes.

De acuerdo con la información que circula de TicketData, Colombia aparece con un promedio cercano a los 2.539 dólares como precio “get-in”, es decir, el valor promedio de las entradas más económicas disponibles en reventa para sus partidos de la fase de grupos. Lo que faltaba. Ver a la Selección en el Mundial se está convirtiendo en un plan tan ilusionante como costoso para muchos aficionados.

El partido ante Portugal disparó la demanda

Uno de los factores que explicaría ese aumento es el partido entre Portugal y Colombia, programado para el 27 de junio en Miami. The Wall Street Journal reportó que este compromiso se convirtió en uno de los más caros de la fase de grupos en el mercado secundario, con precios de reventa alrededor de los 2.500 dólares.

El atractivo del partido es evidente. Por un lado estará Colombia, con una hinchada que suele moverse masivamente cuando juega en Estados Unidos, especialmente en ciudades con fuerte presencia latina como Miami. Por el otro estará Portugal, selección que todavía genera enorme atención global por la presencia de figuras internacionales y, especialmente, por el impacto mediático de Cristiano Ronaldo.

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Además, AP reportó que Colombia vs. Portugal fue uno de los partidos más solicitados durante una fase de venta de FIFA, un dato que ayuda a entender por qué la reventa se ha disparado tanto. A mayor demanda y menor disponibilidad, los precios del mercado secundario empiezan a moverse en cifras que se alejan bastante del bolsillo promedio.

Ahora bien, este tipo de rankings deben leerse con cuidado. Los precios de reventa cambian constantemente, pueden bajar o subir según disponibilidad, cercanía del partido, rendimiento de las selecciones, ubicación del estadio y comportamiento de los compradores. También hay que tener en cuenta que no todos los mercados funcionan bajo las mismas reglas, pues algunos países o sedes pueden tener restricciones particulares para la reventa.

Para los hinchas colombianos, la conclusión es clara: la Selección está generando una expectativa enorme de cara al Mundial 2026, pero acompañarla en Estados Unidos podría exigir una inversión muy alta si se acude al mercado secundario. Por ahora, la recomendación es seguir únicamente canales oficiales de FIFA para evitar sobrecostos innecesarios, estafas o entradas sin garantía.

Más allá del precio, el dato también confirma algo que ya se siente en el ambiente: Colombia llegará al Mundial como una de las selecciones que más conversación, desplazamiento de hinchas y expectativa puede mover en la fase de grupos. La ilusión está disparada, pero los precios, contra todo pronóstico, también.