Medellín anunció la salida de Federico Spada de la gerencia deportiva

Independiente Medellín confirmó una noticia importante para su estructura deportiva de cara a lo que viene en el proyecto institucional. A través de un comunicado oficial, el cuadro poderoso anunció que Federico Spada dejará su cargo como gerente deportivo, aunque no se irá de manera inmediata, pues continuará en funciones hasta el cierre de la participación del equipo en la CONMEBOL Libertadores.

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Lo que faltaba. En medio de una temporada en la que cada decisión deportiva pesa demasiado, el DIM tendrá que empezar a preparar una transición interna en una de las áreas más sensibles de cualquier club: la planificación del plantel, las contrataciones, las salidas y el fortalecimiento del proyecto profesional.

De acuerdo con el comunicado del club, la determinación no fue tomada de un momento a otro. El Medellín explicó que Spada “tomó la decisión de no continuar en su cargo como gerente deportivo”, una determinación que, según la institución, fue comunicada desde enero de 2026 junto a su familia.

Federico Spada seguirá hasta el final de Libertadores

Uno de los puntos más importantes del anuncio es que la salida no será inmediata. El DIM informó que Federico Spada permanecerá en sus funciones hasta el próximo 31 de mayo, fecha en la que terminará la participación del equipo en la fase actual de la CONMEBOL Libertadores.

“Federico seguirá acompañando al club hasta el 31 de mayo, fecha en la que finaliza nuestra participación en la CONMEBOL Libertadores”, señaló el equipo en su comunicado oficial, dejando claro que la intención es cerrar esta etapa sin romper de golpe la operación deportiva del club.

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La institución también hizo un balance del trabajo realizado por el dirigente entre 2023 y 2026, periodo en el que, según el club, se buscó consolidar una idea deportiva con competitividad local, presencia internacional y crecimiento de jugadores jóvenes.

En su publicación, el DIM aseguró que durante la gestión de Spada el equipo mantuvo “una alta competitividad deportiva”, además de destacar la clasificación a torneos internacionales, las ventas de jugadores al exterior y el fortalecimiento de los procesos de cantera.

Este último punto no es menor, especialmente para un club que, en los últimos años, ha intentado sostener una mezcla entre experiencia, fichajes de peso y proyección de futbolistas formados o potenciados dentro de su estructura.

Por ahora, el comunicado no anuncia quién será el reemplazo de Federico Spada ni cuál será el camino exacto que tomará la gerencia deportiva después del 31 de mayo. Ese será, seguramente, uno de los temas que más atención genere entre los hinchas del poderoso, teniendo en cuenta que el mercado de fichajes y la planeación del segundo semestre estarán a la vuelta de la esquina.

Para Medellín, la salida de Spada representa el cierre de una etapa que el propio club presentó con agradecimiento y reconocimiento institucional. Sin embargo, también abre una pregunta importante: quién tomará las decisiones deportivas en un momento en el que el margen de error suele ser mínimo.

Se espera que el DIM entregue más detalles en las próximas semanas sobre la transición interna y el futuro de su estructura deportiva. Por ahora, la certeza es una sola: Federico Spada dejará la gerencia deportiva, pero antes acompañará al equipo hasta completar su participación internacional.