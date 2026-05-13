Preocupante baja en Santa Fe: Juan Sebastián Quintero sufrió lesión de ligamento cruzado y menisco

Independiente Santa Fe recibió una noticia más que preocupante con respecto al estado físico de Juan Sebastián Quintero, defensor que tendrá que pasar por el quirófano luego de que el departamento médico del club confirmara una lesión de ligamento cruzado anterior y una lesión meniscal en su rodilla izquierda.

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El cuadro cardenal dio a conocer el parte médico este miércoles 13 de mayo de 2026, dejando claro que el futbolista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y que, después de la operación, iniciará su respectivo proceso de recuperación. Lo que faltaba para un equipo que necesita tener a disposición la mayor cantidad de variantes posibles, especialmente en una zona tan sensible como la defensa.

De acuerdo con Independiente Santa Fe, el jugador presenta “lesión de ligamento cruzado anterior y lesión meniscal de la rodilla izquierda”. Además, el club informó que el procedimiento quirúrgico se realizará próximamente, aunque no entregó un tiempo exacto de incapacidad, por lo que cualquier plazo sobre su regreso todavía no está confirmado oficialmente.

Juan Sebastián Quintero será operado de la rodilla izquierda

La situación no es menor. Las lesiones de ligamento cruzado anterior suelen ser de cuidado en el fútbol profesional, no solo por el dolor o la inestabilidad que pueden generar en la rodilla, sino porque normalmente requieren un proceso médico y deportivo riguroso antes de volver a la competencia.

De acuerdo con MedlinePlus, servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, una lesión del ligamento cruzado anterior puede corresponder a una ruptura o estiramiento excesivo del ligamento, ya sea parcial o completo. La misma fuente explica que este tipo de lesiones son comunes en deportes como el fútbol, especialmente en acciones que implican frenar de golpe, cambiar de dirección, saltar o girar.

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En el caso de Quintero, la preocupación aumenta porque el parte médico también menciona una lesión meniscal, otra estructura importante para el funcionamiento de la rodilla. Sin embargo, Santa Fe no entregó más detalles sobre el grado de la lesión, por lo que lo más prudente es esperar el procedimiento quirúrgico y los reportes posteriores del club.

Quintero, quien llegó a Santa Fe para reforzar la zona defensiva, queda ahora a la espera de una cirugía que marcará el inicio de una recuperación clave para su futuro cercano. El golpe deportivo es evidente para el equipo, pero la prioridad, como suele ocurrir en estos casos, será que el jugador pueda recuperarse de manera completa y sin apresurar tiempos.

Por ahora, Santa Fe deberá reorganizar sus opciones en defensa mientras avanza el proceso médico del futbolista. Se espera que el club entregue nuevas actualizaciones una vez se realice la intervención y se defina con mayor claridad cómo será la rehabilitación del defensor.