Dimayor confirmó la programación de las semifinales de ida de la Liga BetPlay 2026-I

La Liga BetPlay DIMAYOR I-2026 entra en su recta definitiva y ya quedaron definidos los horarios para los partidos de ida de las semifinales del campeonato colombiano.

A través de un comunicado oficial, la Dimayor anunció la programación de los encuentros que se disputarán este sábado 16 de mayo, con dos duelos de alto voltaje entre históricos del fútbol colombiano.

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El primer compromiso de la jornada será entre Deportes Tolima y Atlético Nacional en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El balón rodará desde las 6:00 p.m., en un choque que promete intensidad entre dos equipos que llegan con grandes aspiraciones de pelear el título.

Más tarde, Independiente Santa Fe recibirá a Junior de Barranquilla en el estadio El Campín de Bogotá. El compromiso quedó programado para las 8:30 p.m. y enfrentará a dos clubes que vienen mostrando solidez en la fase final del torneo.

La Dimayor señaló en su anuncio:

“Nos permitimos anunciar la programación de los partidos válidos por las Semifinales-Ida de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026”.

Programación semifinales – ida

Sábado 16 de mayo

Deportes Tolima 🆚 Atlético Nacional🕕 6:00 p.m.🏟️ Manuel Murillo Toro

Independiente Santa Fe 🆚 Junior🕣 8:30 p.m.🏟️ El Campín

Ahora, los cuatro semifinalistas buscarán tomar ventaja en los primeros 90 minutos de unas llaves que prometen emociones de principio a fin en la lucha por un cupo a la gran final del fútbol colombiano.