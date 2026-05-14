“Se ha desviado”, Lucas González también terminó molesto con las actitudes de Risueño

Jonathan Risueño volvió a estar en boca de sus rivales y en esta ocasión fue Lucas González el que señaló que su colega se ha desviado en otras cosas que derivan en comportamientos como el que se dio al final del juego en el estadio Departamental Libertad.

La eliminación de Deportivo Pasto a manos de Deportes Tolima terminó de la peor manera porque la violencia se hizo protagonista en el estadio Departamental Libertad en donde hinchas locales invadieron el campo para intentar agredir a los jugadores. Fue tras el duelo en el que el cuadro Vinotinto y Oro se impuso 0-2 como visitante y redondeó su serie 3-0 que se dio la situación.

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En la rueda de prensa y tras lo sucedido, el timonel del equipo ibaguereño, empezó elogiando lo logrado por Pasto: “Este es un equipo que lo hizo muy bien en las 19 fechas del Todos contra todos. Tácticamente hacía cosas que otros equipos no hacían, ellos partían de ese 4, 2, 3, 1, pero montaban un cuadrado en la mitad. A veces lo hacían con Garavito, lateral derecho, a veces lo hacían con Mayer Gil o el extremo que jugara metiéndose dentro y los equipos en Colombia sufrieron para contrarrestarlo”.

De hecho, destacó el trabajo del entrenador español, “Esto habla muy bien de su entrenador”, sin embargo, “es una lástima que él no se centre únicamente en la táctica y que se desvíe con otras cosas y por eso terminan pasando comportamientos como el que pasa al final. Pero somos responsables en el fútbol colombiano, principalmente las autoridades, porque han permitido que esto se repita partido tras partido y esto no debería pasar. Los entrenadores no deberíamos ser los protagonistas. Los protagonistas son los futbolistas y los entrenadores deberíamos centrarnos en intentar ayudar a nuestros equipos sin meternos con nuestros oponentes”.

“Y si a uno le toca ganar, empatar o perder, al final uno da la mano, mira al frente y mañana el sol sale. para todo el mundo. Creo que desafortunadamente aquí en Pasto pues se ha desviado esa atención”, finalizó Lucas González.

Incidentes de los hinchas de Pasto

Una vez finalizado el juego que derivó en la eliminación de Deportivo Pasto, hinchas locales se metieron al campo a intentar agredir a los jugadores.

Pese a que no se vio en la transmisión de televisión, videos en redes sociales dieron testimonio de lo sucedido y la manera en la que a los jugadores les tocó salir corriendo rumbo a los camerinos para evitar incidentes.

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Desde la tribuna también llovieron todo tipo de objetos contra los jugadores que pasaban por la zona del túnel rumbo a los vestuarios.

Incluso, el jugador de Pasto, Jonathan Perlaza, encaró a uno de los invasores de campo y hasta le lanzó una patada.

Lamentable situación en el estadio Departamental Libertad con hinchas del Pasto entrando al terreno de juego para intentar agredir a los jugadores.