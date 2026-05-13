Luto en el fútbol profesional colombiano por la muerte de Héctor Perlaza

Con gran pesar se recibió en el entorno del fútbol colombiano la noticia del fallecimiento de Héctor Perlaza y especialmente en Deportivo Cali que fue uno de los equipos en los que laboró por años en el rol de preparador físico.

Precisamente, el cuadro vallecaucano fue de los primeros en entregar su voz de condolencia a sus familiares y allegados en este momento.

“El Club Profesional Deportivo Cali S.A. lamenta profundamente el fallecimiento de Héctor Perlaza, quien hizo parte de nuestra institución como preparador físico. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos y allegados en este difícil momento. Paz en su memoria”, señaló el club Verdiblanco.

También se sumó un mensaje póstumo de parte de la DIMAYOR que entregó sus condolencias:

“La División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Héctor Perlaza, preparador físico vinculado al Deportivo Cali.

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Perlaza dedicó gran parte de su vida al fútbol colombiano desde el trabajo físico y formativo, siendo recordado por su profesionalismo y aporte al desarrollo deportivo de los equipos en los que trabajó.

La DIMAYOR expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, compañeros y al Deportivo Cali, acompañándolos en este difícil momento.

Q.E.P.D. HÉCTOR PERLAZA”