¿Y si Lorenzo lo mira? Rodallega explotó con Santa Fe y puso a hablar a la Selección Colombia

Hugo Rodallega volvió a hacer de las suyas con Independiente Santa Fe y dejó servida una conversación que, como era de esperarse, empezó a tomar fuerza entre hinchas del fútbol colombiano: ¿Néstor Lorenzo debería mirarlo para la Selección Colombia?

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El delantero fue la gran figura del cuadro cardenal en la goleada 4-0 sobre América de Cali, en El Campín, resultado con el que Santa Fe selló su clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay. Pero la noche no solo quedó marcada por el golpe deportivo al equipo escarlata, sino por el triplete de Rodallega y por un dato que no pasa desapercibido: el atacante llegó a la barrera de los 300 goles como futbolista profesional.

Rodallega volvió a aparecer en una noche pesada

En este tipo de partidos, cuando la presión está servida y cualquier error puede dejar a un equipo por fuera, Rodallega volvió a demostrar que sigue teniendo peso propio. El atacante no necesitó demasiadas vueltas para convertirse en protagonista y terminó siendo el nombre que más conversación generó tras la clasificación de Santa Fe.

Lo que faltaba para los rivales del cardenal: además de tener que lidiar con un equipo que tomó confianza en la fase definitiva, ahora también aparece un delantero experimentado, con olfato y con una vigencia que muchos daban por descontada. Contra todo pronóstico para algunos, Rodallega sigue compitiendo, sigue marcando y sigue poniendo a hablar al país.

La goleada ante América dejó un global de 5-1 a favor de Santa Fe, después del empate 1-1 en la ida disputada en el Pascual Guerrero. Ese contexto hace que el triplete tenga todavía más peso, porque no llegó en un partido cualquiera, sino en una serie de eliminación directa y ante un rival con historia grande en el fútbol colombiano.

¿Rodallega merece una oportunidad en la Selección Colombia?

La pregunta no tardó en aparecer. Con el Mundial 2026 en el horizonte y la Selección Colombia clasificada, el nombre de Rodallega volvió a colarse en la conversación pública. No porque exista una convocatoria confirmada ni porque Néstor Lorenzo haya entregado alguna señal oficial sobre el atacante, sino porque el rendimiento del delantero abre el debate entre los hinchas.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Caracol Radio, Rodallega reconoció que sueña con volver a la Selección Colombia y jugar el Mundial, una ilusión que conecta con el presente que vive en Santa Fe. Además, medios como Semana y El Colombiano destacaron su mensaje hacia Lorenzo después de superar la marca de los 300 goles.

Eso sí, el debate no es sencillo. La edad de Rodallega seguramente será uno de los puntos que más discusión genere, pero su presente goleador obliga, al menos, a poner la conversación sobre la mesa. Preocupante para sus competidores, el delantero no solo está vigente, sino que aparece en los partidos en los que más se necesita.

Por ahora, lo único claro es que Rodallega hizo ruido donde tenía que hacerlo: en la cancha. Santa Fe está en semifinales, América quedó golpeado y Colombia volvió a preguntarse si un goleador con 300 tantos merece, como mínimo, una mirada de Lorenzo.