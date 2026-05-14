El inesperado panorama que ilusiona a Millonarios antes de visitar a São Paulo por Copa Sudamericana

Millonarios está a pocos días de jugar uno de esos partidos que pueden marcar por completo el rumbo de un semestre. El equipo albiazul visitará a São Paulo por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, en un duelo que ya era complicado por el peso del rival, el escenario y lo apretado que está el grupo, pero que ahora llega con un ingrediente inesperado que puede abrir una pequeña luz de esperanza para los dirigidos por Fabian Bustos.

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El cuadro brasileño atraviesa un momento de sacudida interna luego de confirmar la salida de Roger Machado y de todo su cuerpo técnico, decisión que se tomó después de la eliminación ante Juventude en la Copa de Brasil. Lo que faltaba. Justo antes de recibir a Millonarios en el MorumBIS, São Paulo tendrá que recomponer su camino, reorganizar el grupo y preparar un partido continental sin el entrenador que venía manejando el proceso.

De acuerdo con el comunicado oficial del club paulista, São Paulo informó la salida del técnico Roger Machado y de su comisión técnica tras el compromiso disputado en el estadio Alfredo Jaconi. La noticia golpea directamente la previa del partido contra Millonarios, porque no se trata de un cambio cualquiera, sino de una modificación profunda en la estructura deportiva del próximo rival embajador.

Millonarios se jugará un partido clave en Brasil

El contexto del Grupo C hace que esta situación sea todavía más importante. Según la tabla de posiciones de 365Scores, São Paulo llega como líder con 8 puntos, mientras O’Higgins y Millonarios aparecen con 7 unidades cada uno. Boston River, por su parte, no ha sumado puntos. En otras palabras, el albiazul no está lejos de la cima, pero tampoco tiene margen para confiarse.

El partido ante São Paulo está programado para el martes 19 de mayo en el MorumBIS, según la información de boletería publicada por el club brasileño. Será una visita de máxima exigencia para Millonarios, que tendrá al frente a un equipo con jerarquía internacional, pero que también llega golpeado por la eliminación local y por la salida de su cuerpo técnico.

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Ahora bien, este tipo de noticias no significan que el camino quede servido. Contra todo pronóstico, muchas veces los equipos reaccionan con fuerza después de un cambio de entrenador, especialmente cuando juegan en casa y con la obligación de responder ante su gente. Por eso, Millonarios no puede asumir la crisis del rival como una ventaja definitiva, sino como una oportunidad que deberá saber leer desde el primer minuto.

La incertidumbre táctica puede jugar a favor del conjunto embajador. Sin Roger Machado en el banco, São Paulo podría modificar comportamientos, nombres o prioridades, y eso obliga a Millonarios a preparar un partido inteligente, con concentración defensiva y mucha precisión en los momentos en los que pueda atacar. En un grupo tan cerrado, cada detalle puede pesar demasiado.

Para el albiazul, sacar un buen resultado en Brasil sería más que un golpe anímico: sería una señal fuerte en la pelea por la clasificación. El panorama no deja de ser difícil, pero el momento del rival abre una ventana que Millonarios debe aprovechar si quiere llegar con vida y con fuerza al cierre de la fase de grupos.