Contra todo pronóstico: Equipo que no podía jugar en su país por la guerra terminó levantando un título de otra liga

Al Hilal de Sudán - Foto: Asociación de fútbol de Sudán el 13 de mayo del 2026

En el fútbol suelen aparecer historias difíciles de creer, pero pocas tan particulares como la que protagonizó Al Hilal Omdurman, un histórico club de Sudán que, por cuenta de la guerra que atraviesa su país, tuvo que buscar competencia lejos de casa y terminó celebrando un título en Ruanda.

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Lo que faltaba. Mientras muchos equipos apenas logran adaptarse cuando cambian de estadio, de ciudad o de calendario, este club sudanés tuvo que hacerlo en otro país, con otro campeonato, otros rivales y un contexto completamente distinto. Aun así, contra todo pronóstico, logró imponerse en la BK Pro League 2025/26, la primera división de Ruanda, de acuerdo con la información publicada por el sitio oficial de la competencia.

La historia tiene un trasfondo mucho más fuerte que una simple curiosidad deportiva. El fútbol en Sudán se ha visto profundamente golpeado por el conflicto armado que vive el país, lo que obligó a varios clubes a buscar alternativas para mantenerse activos. En ese escenario, la Confederación Africana de Fútbol aprobó la participación de Al Hilal y Al Merrikh en la liga ruandesa para la temporada 2025/26, según reportó Pan-Africa Football citando el anuncio de la federación local.

Al Hilal no llegó a Ruanda como un equipo cualquiera. Se trata de uno de los clubes más importantes del fútbol sudanés y africano, acostumbrado a competir internacionalmente, pero esta vez tuvo que asumir un reto completamente diferente: jugar como invitado en una liga extranjera mientras su país sigue sin normalidad deportiva.

El desenlace terminó siendo más que llamativo. La página oficial de la Rwanda Premier League lo registró como campeón de la BK Pro League 2025/26, una consagración que le da otro capítulo extraño, pero poderoso, a su etapa fuera de Sudán.

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Y es que esta no fue la primera vez que el equipo sudanés hizo ruido lejos de su territorio. Antes de instalarse en Ruanda, Al Hilal ya había competido en Mauritania durante la temporada 2024/25, donde terminó en lo más alto de la tabla. Sin embargo, allí hay un matiz importante: medios africanos explicaron que fue reconocido como campeón honorario, pues el título oficial quedó para FC Nouadhibou debido a que Al Hilal participaba como club invitado extranjero.

Por eso, la historia no debe contarse como dos títulos oficiales consecutivos en dos países diferentes, sino como algo incluso más curioso: un equipo obligado a vivir el fútbol en el exilio que primero fue campeón honorario en Mauritania y luego terminó levantando un título en Ruanda.

Más allá de lo viral, el caso deja una pequeña reflexión futbolera. En medio de un contexto durísimo para su país, Al Hilal encontró la manera de seguir compitiendo, sostener su nivel y convertir una situación límite en una historia que ya le da la vuelta al fútbol africano. Preocupante por lo que hay detrás, sí, pero también impresionante por la capacidad de sobrevivir deportivamente lejos de casa.