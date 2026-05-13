Lo que faltaba: Lucas Torreira fue golpeado por un hombre que habría estado obsesionado con su pareja

Lucas Torreira, reconocido volante uruguayo que actualmente juega en Galatasaray de Turquía, terminó siendo protagonista de una situación tan insólita como preocupante luego de ser agredido por un hombre que, según reportes de medios turcos, habría desarrollado una obsesión con una mujer cercana al futbolista.
Lea también: Preocupante baja en Santa Fe: Juan Sebastián Quintero sufrió lesión de ligamento cruzado y menisco
El hecho ocurrió en Estambul, más exactamente en la zona de Beyoğlu, donde el jugador fue abordado por un sujeto que le propinó un golpe en el rostro antes de intentar escapar del lugar. Contra todo pronóstico, la situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de las autoridades, que lograron detener al presunto agresor cuando trataba de huir en un taxi.
De acuerdo con medios turcos como Haberler, el hombre fue identificado por las autoridades y posteriormente entregó una declaración en la que habría admitido que sentía molestia y odio hacia Torreira después de ver fotografías del futbolista con una mujer con la que el atacante, aparentemente, tenía una fijación. Por ahora, las versiones conocidas hablan de pareja o novia del jugador, por lo que no es preciso afirmar que se trate de su esposa.
El atacante habría tenido una orden de alejamiento
El caso se volvió aún más llamativo porque, según la prensa turca, el presunto agresor ya habría tenido una orden de alejamiento relacionada con la misma mujer. Esa situación le agrega un componente más delicado al episodio, ya que no se trataría simplemente de un ataque aislado en plena vía pública, sino de un hecho que venía precedido por una situación de seguimiento o insistencia.
Tras la agresión, Torreira acudió a las autoridades para presentar la respectiva queja formal contra el hombre señalado de atacarlo. La Policía, por su parte, lo trasladó para adelantar el procedimiento correspondiente y esclarecer lo ocurrido.
Le puede interesar: ¿Y si Lorenzo lo mira? Rodallega explotó con Santa Fe y puso a hablar a la Selección Colombia
Aunque algunos medios han mencionado nombres alrededor de la mujer vinculada al caso, las versiones no son completamente uniformes, por lo que lo más responsable es manejar el asunto con prudencia y centrarse en lo confirmado: el futbolista fue golpeado, el atacante fue detenido y la agresión estaría relacionada con una presunta obsesión hacia su pareja.
Para Torreira, que se ha convertido en una pieza importante dentro del Galatasaray, este episodio aparece por fuera de cualquier libreto deportivo. El uruguayo no fue noticia por una entrada fuerte, una discusión dentro de la cancha o una polémica de vestuario, sino por una agresión que dejó sorprendidos a los hinchas y que rápidamente empezó a generar conversación en redes sociales.
Lo preocupante es que este tipo de situaciones muestran cómo la vida privada de los futbolistas también puede terminar cruzándose con escenarios de riesgo, especialmente cuando hay terceros que sobrepasan cualquier límite. Por ahora, se espera que el caso avance en manos de las autoridades turcas y que Torreira pueda dejar atrás este episodio cuanto antes para concentrarse nuevamente en lo deportivo.