Cristiano Ronaldo le ganará a Messi en el Mundial 2026, la predicción de un matemático

La rivalidad más grande del fútbol moderno podría tener un último capítulo en el Mundial 2026. Y esta vez, no llega desde una cancha ni desde un debate televisivo, sino desde un modelo matemático que ya acertó a los campeones de 2014, 2018 y 2022. La predicción volvió a incendiar las redes: Cristiano Ronaldo llegaría a la final de la Copa del Mundo con Portugal y Lionel Messi quedaría nuevamente a las puertas del título con Argentina.

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El modelo que acertó tres mundiales vuelve a sorprender

El nombre de Joachim Klement comenzó a viralizarse nuevamente tras resurgir sus predicciones rumbo al Mundial 2026. Aunque muchos lo llaman “el matemático de los mundiales”, él mismo evita vender humo. Su sistema, asegura, nunca fue diseñado como una máquina perfecta para adivinar resultados.

Todo empezó hace más de una década como un experimento irónico relacionado con la economía y la obsesión humana por predecirlo todo. Sin embargo, el tiempo terminó jugando a su favor.

Klement acertó a los campeones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Y eso convirtió su modelo estadístico en una especie de “oráculo futbolero” cada vez que se acerca una Copa del Mundo.

¿Cristiano Ronaldo campeón del Mundial 2026?

Según el análisis difundido por Klement, Países Bajos sería la gran sorpresa del torneo y pasaría sobre Argentina en una fase de cuartos de final.

“Cualquier modelo económico solo puede aproximar el resultado de un partido”, explicó Klement en una entrevista reciente. Luego lanzó una frase que resume todo el caos del fútbol: “El otro 50% es cuestión de suerte”.

Países Bajos, el invitado inesperado del Mundial

Otro dato que llamó la atención fue la aparición de Países Bajos como uno de los equipos más fuertes rumbo a 2026.

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Klement comparó el contexto neerlandés con la Francia previa al Mundial de Rusia 2018: una selección joven, sin una megaestrella dominante y con un bloque colectivo sólido.

Para muchos aficionados, esa descripción recuerda precisamente a los equipos que suelen romper pronósticos en torneos cortos.