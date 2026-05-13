Revelan precios de boletería para la despedida de la Selección Colombia en El Campín

La cuenta regresiva para el Mundial ya comenzó y la afición colombiana tendrá una última oportunidad para acompañar a la Selección antes de viajar a la gran cita orbital. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó oficialmente las fechas de venta y los precios de las boletas para el partido de despedida frente a Costa Rica, que se disputará el próximo viernes 29 de mayo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El compromiso, denominado “La Recta Final”, servirá como el último ensayo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes del inicio del Mundial, y se espera un lleno en la capital del país.

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Una de las dudas que había entre los aficionados eran los precios de la boletería, que ya se conocieron y asistir al partido podría superar fácilmente el medio millón de pesos por persona incluyendo el servicio, pero también hay boletas por debajo de los cien mil pesos. Todo depende de la tribuna.

Así quedaron los precios para ver a Colombia vs Costa Rica

Occidental: $490.000 + $70.000 de servicio

Oriental Central: $390.000 + $56.000 de servicio

Oriental Lateral: $270.000 + $39.000 de servicio

Norte: $85.000 + $13.000 de servicio

Sur: $85.000 + $13.000 de servicio

Las entradas estarán disponibles inicialmente para clientes Bancolombia los días 14 y 15 de mayo, mientras que la venta para el público general comenzará el 19 de mayo.

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Desde la Federación hicieron un llamado para que la hinchada acompañe al combinado nacional en esta despedida especial, donde el equipo buscará sentir el respaldo masivo antes de emprender el viaje mundialista.

Los aficionados podrán consultar toda la información oficial y el proceso de compra a través de TuBoleta – La Recta Final Colombia vs Costa Rica.