“Destrozaron al hombre”, Carlos Antonio Vélez se refirió al episodio de Abelardo de la Espriella con Malu Fernández

Carlos Antonio Vélez se mostró indignado ante las versiones de una posible inclusión de Sebastián Villa en la prelista de la Selección Colombia (algo que no es oficial) y dijo que él era un moralista en un país de doble moral, por lo que usó como ejemplo que a Abelardo de la Espriella lo ‘destrozaron’ por decirle en una entrevista con el canal Caracol a la periodista Martha Lucía Fernández que ‘la ignorancia es atrevida’.

Tras hablar sobre el caso de Sebastián Villa tras su proceso penal, el analista sentenció que no puede formar parte de una Selección “Este ciudadano (Villa), para mí, que soy moralista y ¿cuál es el problema?, muy raro en un país de doble moral como este, sí, es cierto”.

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Allí, dio su ejemplo: “Les pongo un caso, ayer un candidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella, en un convite periodístico en el canal Caracol, le insinuó a la presentadora (Martha Lucía Fernández) que tenía mala fe en la pregunta y que ignoraba algunos temas de tipo jurídico: ah, noo, mejor dicho, -viernes por la tarde en un país musulmán, una piñata- destrozaron al hombre por ‘violencia’, comillas, porque de eso lo han acusado, en las expresiones a la periodista”.

Incluso, traspasó fronteras en su ejemplo y señaló que “Florentino Pérez también dijo que iba a dar de baja su suscripción de ABC porque había un artículo de una mujer que él no sabe si sabe de fútbol: ah, ni para qué les cuento. Se despachó todo el mundo (…) Él dijo y lanzaron rayos y centellas contra él”.

Esto, lo puso de ejemplo para defender su postura moral que no se puede llevar a la Selección Colombia a alguien con situaciones moralmente inaceptables.

Tildando de doble moral al país que se escandaliza con algunas situaciones como las de Abelardo de la Espriella, Carlos Antonio Vélez salió a decir que él sí es un moralista y que por eso no puede llegar Sebastián Villa al Mundial con la Selección Colombia.