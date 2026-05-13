Radio Nacional sumó a otro experimentado periodista a su panel de talentos de cara al Mundial

De cara al Mundial 2026, los distintos medios de comunicación del país siguen generando movimientos con la llegada y salida de talentos para sus transmisiones y en Radio Nacional de Colombia no se quedaron atrás.

Esta semana se conoció de la llegada a ese panel de talentos de Rafael Villegas, un reconocido periodista con amplía experiencia y recordado especialmente por su paso por Caracol Radio en donde fue director de deportes y en donde hizo parte del pulso del fútbol por en varias etapas.

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“Hoy inicio mi camino en Radio Nacional de Colombia #inravision con el juego @SantaFe vs @America. Los espero en cualquiera de las 75 frecuencias”, fue el mensaje de Villegas de su llegada al medio público.

Incluso, otros reconocidos periodistas como Iván Mejía le han dejado mensajes de bienvenida y se han alegrado por esta nueva oportunidad para él.

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Los mejores éxitos para Rafael Villegas por su llegada a Radio Nacional de Colombia en donde se sumará a otros reconocidos periodistas para los distintos eventos.