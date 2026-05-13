Ojo hinchas del Cali: confirman estadio y nuevo horario para el partido de Copa BetPlay ante Boca Juniors

El partido entre Boca Juniors de Cali y Deportivo Cali, válido por la fecha 3 de la Copa BetPlay DIMAYOR 2026, tuvo una modificación clave en su programación y ya no se disputará en el horario que inicialmente figuraba en la agenda del campeonato. El cambio, que puede mover los planes de más de un hincha azucarero, también dejó una pregunta dando vueltas: ¿en qué estadio se jugará finalmente el encuentro?

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De acuerdo con la información publicada por el Deportivo Cali en su cuenta oficial de X, el compromiso se jugará este viernes 15 de mayo a las 4:00 p.m. en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, escenario que será la sede del duelo entre los dos equipos vallecaucanos por el torneo alterno del fútbol profesional colombiano.

¿Dónde se jugará Boca Juniors de Cali vs. Deportivo Cali?

Aunque Boca Juniors de Cali oficia como local en esta llave de la Copa BetPlay, el partido se disputará en el Pascual Guerrero, uno de los escenarios más importantes del Valle del Cauca y casa habitual de grandes jornadas del fútbol caleño.

La confirmación del estadio no es un dato menor para los hinchas del Deportivo Cali, sobre todo porque este tipo de cambios suelen generar confusión entre quienes ya tenían previsto seguir el partido o estar pendientes de la transmisión y la logística del compromiso.

Según la programación visible en la página oficial de DIMAYOR, el encuentro entre Boca Juniors de Cali y Deportivo Cali aparece actualizado para el viernes 15 de mayo a las 4:00 p.m., coincidiendo con la información difundida por el club azucarero.

¿Cuándo fue el último partido del Cali de local en el Pascual?

El regreso del Deportivo Cali al Pascual Guerrero para este compromiso de Copa BetPlay también despierta un recuerdo reciente para sus hinchas. Según registros de calendario deportivo, el antecedente más claro del cuadro azucarero oficiando como local en este escenario fue ante Deportivo Pasto, partido que terminó con victoria 2-1 para el Cali.

Ese resultado no pasa desapercibido, porque el Pascual Guerrero no es la casa habitual del equipo verdiblanco, pero sí un estadio que tiene peso propio en la historia del fútbol vallecaucano. Por eso, más allá del cambio de horario, la sede termina siendo uno de los puntos que más curiosidad genera entre los hinchas.

Con el cambio confirmado, los seguidores deberán tener claro el nuevo dato para no quedar fuera de lugar: Boca Juniors de Cali vs. Deportivo Cali se jugará este viernes 15 de mayo, desde las 4:00 p.m., en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.