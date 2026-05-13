Esta es la insólita razón por la que Santa Fe se quedaría sin estadio para el partido de ida de semifinales

Tras la goleada de Santa Fe ante América de Cali por los cuartos de final del FPC en el Campín, los cardenales sellaron su pase a la semifinal y esperan por Junior u Once Caldas para disputar el encuentro. Ahora bien, aparentemente el equipo capitalino no tendría dónde disputar el encuentro de ida por las semifinales, ya que el estadio Nemesio Camacho El Campín no estaría disponible.

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Con el mundial a la vuelta de la esquina, con dos fechas aún por disputarse de torneos Conmebol y con los partidos de ida y vuelta de semifinal y final del FPC, el calendario está más que apretado para acomodar los partidos restantes. Precisamente por esto Santa Fe tendría que ponerse a buscar estadio para el partido de ida de las semifinales contra Once Caldas o Junior.

¿Por qué Santa Fe no podría jugar en el Campín?

El viernes 15 de mayo el estadio Nemesio Camacho El Campín tiene programado un concierto de Silvestre Dangond, el cual ya inició el montaje de la tarima y demás elementos necesarios para su realización. Por esto, Santa Fe se quedaría sin estadio para la ida, ya que, a priori, la única fecha posible para disputar el partido de ida de las semifinales del FPC sería el sábado 16 de mayo.

La razón por la que solamente se podría disputar el sábado 16 de mayo es la siguiente: La semana del 18 al 22 de mayo Santa Fe tiene la penúltima fecha de Copa Libertadores ante Platense el martes 19 de mayo en Bogotá.

Por esta razón, se tendría que jugar por tarde el sábado, para poder cumplir con las 72 horas mínimas de descanso para disputar el partido contra Platense. Ahora bien, es prácticamente imposible que en menos de 24 horas se logre desmontar la infraestructura del concierto en el Campín, por lo que Santa Fe tendría que buscar plaza para disputar el partido.

En caso de que resuelvan que deben buscar dónde jugar, se abren otras posibilidades de fechas, con el fin de darle más descanso al equipo. Podría disputarse el viernes 15 o el sábado 16, claramente en otro escenario deportivo.

Es importante recalcar que a la fecha la Dimayor no se ha pronunciado oficialmente y tanto Santa Fe, como sus hinchas, esperan para conocer cuándo y, sobre todo, dónde se disputará el encuentro de semifinal ida del FPC.