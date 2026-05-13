“Estamos listos para el evento más grande”: Infantino cuenta los días para el arranque del Mundial 2026

La FIFA y las sedes están listas para el Mundial 2026.

A menos de un mes de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que la organización del torneo avanza de manera “extremadamente bien”, dejando claro que la expectativa alrededor del certamen más grande en la historia del futbol ya alcanzó niveles históricos.

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El dirigente suizo se mostró emocionado por la cercanía del evento que reunirá a 48 selecciones y que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Mediante un video difundido por la FIFA, Infantino destacó que el Mundial 2026 no será únicamente una competencia deportiva, sino una celebración global que mezclará futbol, música y cultura.

“La emoción está creciendo muchísimo. Hemos esperado esto durante varios años, así que ya es momento de que comience”, declaró el mandamás del organismo, dejando ver el entusiasmo que existe rumbo a la inauguración del campeonato.

Destaca el arduo trabajo

El dirigente también reveló varios detalles relacionados con la preparación del torneo. Uno de los puntos que más llamó la atención fue el trabajo realizado en las canchas de los estadios mundialistas, especialmente en la sede de la final, el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

“El escenario es la cancha y tiene que ser perfecta. Hemos trabajado durante cinco años en la preparación de estas superficies”, afirmó.

Aplaude el trabajo de las sedes

Otro aspecto que resaltó fue la magnitud que tendrá la justa internacional. Más de seis millones y medio de aficionados asistirán a los estadios, mientras miles de millones seguirán las acciones desde distintos rincones del planeta.

“Estamos listos para abrirle las puertas al mundo y darle la bienvenida a Estados Unidos, Canadá y México”, comentó Infantino.

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Además, el presidente de la FIFA explicó que las ceremonias inaugurales en los tres países anfitriones contarán con artistas de talla mundial para unir música y deporte en un espectáculo sin precedentes.

También confirmó que el Mundial tendrá el primer show de medio tiempo en una final, evento que será producido junto a Global Citizen y supervisado por Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Infantino igualmente habló sobre la incertidumbre deportiva que rodea al certamen, asegurando que será imposible señalar a un favorito absoluto.

“Habrá sorpresas increíbles. Es muy difícil predecir quién puede ganar”, mencionó el dirigente, recordando cómo selecciones de distintos continentes sorprendieron en la pasada edición mundialista.

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La cuenta regresiva ya comenzó y el planeta entero se prepara para vivir una Copa del Mundo que promete romper récords, paralizar ciudades enteras y convertirse en una edición legendaria.

México tendrá el honor de albergar el partido inaugural el próximo 11 de junio, un encuentro que marcará el inicio de un torneo destinado a quedar grabado para siempre en la historia del futbol.