¿El último baile de Franco Armani? El rumor que sacude el mercado de Atlético Nacional

En el mundo del fútbol, hay nombres que por sí solos son capaces de paralizar a una ciudad, y el de Franco Armani es, sin duda, el más sagrado para la hinchada de Atlético Nacional. En las últimas horas, el rumor de un posible regreso del “Pulpo” al Atanasio Girardot ha encendido las redes sociales, alimentando el sueño de la fanaticada verde de ver al arquero más ganador de su historia retirarse con la camiseta que lo llevó a la gloria continental.

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El legado del hombre récord en Medellín

Hablar de Armani es hablar de la época dorada del conjunto antioqueño. Entre 2010 y 2017, el santafesino no solo defendió el arco; lo blindó. Con 13 títulos en su palmarés, incluyendo la mítica Copa Libertadores 2016 y seis Ligas Colombianas, Armani se convirtió en una leyenda viviente.

Sus números son, sencillamente, de otro planeta:

249 partidos oficiales disputados.

oficiales disputados. 108 arcos en cero , una cifra que explica por qué Nacional fue imbatible durante casi una década.

, una cifra que explica por qué Nacional fue imbatible durante casi una década. Apenas 206 goles recibidos, consolidándose como el guardián definitivo del área verdolaga.

La encrucijada del arco: ¿Armani por David Ospina?

El contexto de este rumor no es casualidad. El futuro del arco en Atlético Nacional está en un punto de giro, ya que el contrato de David Ospina finaliza a finales de junio de 2026. Ante la incertidumbre sobre la renovación del histórico portero de la Selección Colombia, el nombre de Armani surge como el relevo ideal para mantener la jerarquía en la posición.

La idea de un “enroque” de leyendas mantiene en vilo a los directivos, quienes saben que el regreso de Franco no solo sería un golpe deportivo, sino un impacto emocional y comercial sin precedentes para el club.

La realidad desde Argentina: ¿Qué dice River Plate?

Pese al entusiasmo en Medellín, desde el sur del continente llega un baño de realidad. Según reportes de medios como TyC Sports, la salida de Armani de River Plate no parece tan inminente como se especula en territorio colombiano. A día de hoy, el arquero campeón del mundo sigue siendo el capitán y referente del equipo “Millonario”, con contrato vigente y sin contactos formales establecidos por parte de la dirigencia paisa.

“No existen sondeos ni contactos concretos y el arquero tampoco evalúa una salida en este momento”, aseguran desde Buenos Aires. Sin embargo, en el fútbol colombiano se sabe que el corazón suele pesar tanto como los contratos, y el deseo de Armani de tener un cierre de carrera en el lugar donde fue más feliz siempre dejará la puerta abierta.

Por ahora, el regreso de Franco Armani sigue siendo un sueño nostálgico. Pero en el universo de Atlético Nacional, donde la mística suele superar a la lógica, la hinchada prefiere mantener la fe intacta: el “Pulpo” siempre tendrá las llaves de la ciudad.