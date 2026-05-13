Alarma en el América: Marlon Torres podría entrar a neurocirugía y sería baja por el resto de la temporada

El América de Cali se prepara para uno de los desafíos más grandes de la temporada: el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay contra Independiente Santa Fe. Tras el empate 1-1 en el Pascual Guerrero, la serie se traslada al Estadio El Campín este martes 12 de mayo a las 8:30 p.m. Sin embargo, más allá de la táctica y el planteamiento de juego, la gran preocupación del técnico David González radica en la enfermería, específicamente por el estado de una de sus piezas angulares: Marlon Torres.

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Un diagnóstico que enciende las alarmas

El defensor barranquillero de 30 años, cuya presencia física y liderazgo son fundamentales para el esquema defensivo de González, ha quedado oficialmente descartado para el duelo definitivo en la capital. Lo que inicialmente se pensó que era una molestia pasajera que lo alejó del partido de ida, ha escalado a una situación médica de cuidado que el club ha manejado con cautela.

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, el conjunto “Escarlata” dio a conocer el parte médico oficial que ha dejado a la hinchada con más preguntas que respuestas:

“Marlon Torres se encuentra bajo observación médica especializada tras presentar un cuadro de cefalea recurrente en los últimos días. A la espera de una evolución favorable”, informó la institución vallecaucana.

¿Qué significa la baja de Marlon para David González?

La ausencia de Torres representa un rompecabezas para David González. El estratega, que ha buscado imprimirle al América una identidad de orden y salida clara desde el fondo, pierde a su central con más experiencia en partidos de alta tensión. Una “cefalea recurrente” (dolores de cabeza constantes y agudos) no es una lesión común en el fútbol, lo que obliga al cuerpo médico a realizar exámenes neurológicos para descartar cualquier complicación mayor antes de autorizar su regreso a las canchas.

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Hasta el momento, el club no ha querido dar un tiempo estimado de recuperación. Esta falta de una fecha de retorno definitiva sugiere que el jugador permanecerá bajo observación rigurosa, priorizando su integridad física por encima de la urgencia de los resultados deportivos.

El reto de El Campín: Todo o nada

Con el marcador global igualado, el América llega a Bogotá con la presión de obtener un resultado positivo en la altura. Sin su líder defensivo, David González deberá confiar en la profundidad de su nómina para frenar el ataque de Independiente Santa Fe, que buscará aprovechar la localía para sellar su pase a las semifinales.

Para el América de Cali, el partido de este martes no es solo una oportunidad de avanzar en el torneo, sino una prueba de fuego para demostrar que el proceso de González puede sobreponerse a las adversidades extra-deportivas. Mientras tanto, la afición roja permanece atenta a nuevas actualizaciones sobre la salud de Marlon Torres, esperando que el “capitán sin cinta” pueda volver pronto a liderar la zaga escarlata.