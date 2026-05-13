“Está en la prelista”, aseguran que Lorenzo metió gran batacazo en la lista previa de la Selección Colombia

A diferencia de otros combinados que estarán en el Mundial 2026, en la Selección Colombia no se hizo pública la prelista con 55 jugadores de donde saldrán los 26 convocados finales, pero algunas versiones de prensa comienzan a filtrar nombres que allí estaría y más de uno que divide opiniones como el de Sebastián Villa.

Sí, el extremo de Independiente Rivadavia en el fútbol argentino, de bastante resistencia en sectores de la prensa y la afición por sus inconvenientes legales que ha afrontado, sería uno de los jugadores bloqueados por el técnico Néstor Lorenzo.

Vea acá: “El tipo es una locura”, Eduardo Luis prefiere a Rodallega por encima de Luis Suárez

Esto fue lo que afirmó el periodista César Augusto Londoño, que lo aseguró en una publicación en la que señaló: “Sebastián Villa (29), delantero de Independiente Rivadavia, está en la prelista de 55 jugadores de la selección Colombia al Mundial”.

Por ahora, solo es una versión de prensa del señalado periodista, pero ya comienza a hacer ruido y a dividirse la opinión del público.

Desde la Federación Colombiana de Fútbol no han hecho público ningún listado y no se espera que se haga tampoco con la prelista y se espera que se entregue de una vez la convocatoria final con 26 jugadores. ¿Aparecerá en ella Sebastián Villa o será puro humo de César Augusto Londoño?