Deportes

Nacional ganó y es líder solitario: se completó la fecha 10 de la Liga Femenina

El cuadro Verdolaga aprovechó el empate entre Millonarios y América para marcharse en solitario.

Nacional ganó y es líder solitario: se completó la fecha 10 de la Liga Femenina
Atlético Nacional femenino (Atlético Nacional)
Por Evaristo Pérez

La Liga Femenina del Fútbol colombiano se completó este lunes 11 de mayo y dejó a Atlético Nacional como único líder de la competencia, gracias a su victoria como visitante ante Inter de Palmira, mientras que la goleada de Deportivo Cali lo escoltó al segundo lugar.

Vea acá: Grupo inversor de Dubái estaría interesado en comprar a un grande del FPC

Ambos aprovecharon para sacar réditos de la igualdad de América de Cali en su visita a Millonarios para sacarle ventaja en la tabla de posiciones.

Resultados fecha 10

Inter de Bogotá 2-0 Llaneros

Cali 4-0 Real Santander

Pasto 1-2 Fortaleza

Medellín 3-0 Bucaramanga

Inter de Palmira 0-1 Nacional

Once Caldas 1-1 Orsomarso

Junior 1-1 Santa Fe

Millonarios 0-0 América

Vea también: “Ya están hablando”, un campeón del mundo podría llegar a un grande del fútbol colombiano

Tabla de posiciones

  1. Atlético Nacional | 24 puntos
  2. Deportivo Cali   | 23
  3. América de Cali | 22
  4. Millonarios | 21
  5. Inter de Bogotá | 18
  6. Inter de Palmira | 18
  7. Medellín | 16
  8. Santa Fe | 16
  9. Orsomarso | 12
  10. Llaneros | 12
  11. Junior | 9
  12. Fortaleza | 9
  13. Bucaramanga | 8
  14. Once Caldas | 5
  15. Real Santander | 4
  16. Pasto | 3

PUBLICIDAD

Tags

Lo Último

Lo que debe saber