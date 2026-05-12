Nacional ganó y es líder solitario: se completó la fecha 10 de la Liga Femenina

La Liga Femenina del Fútbol colombiano se completó este lunes 11 de mayo y dejó a Atlético Nacional como único líder de la competencia, gracias a su victoria como visitante ante Inter de Palmira, mientras que la goleada de Deportivo Cali lo escoltó al segundo lugar.

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Ambos aprovecharon para sacar réditos de la igualdad de América de Cali en su visita a Millonarios para sacarle ventaja en la tabla de posiciones.

Resultados fecha 10

Inter de Bogotá 2-0 Llaneros

Cali 4-0 Real Santander

Pasto 1-2 Fortaleza

Medellín 3-0 Bucaramanga

Inter de Palmira 0-1 Nacional

Once Caldas 1-1 Orsomarso

Junior 1-1 Santa Fe

Millonarios 0-0 América

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Tabla de posiciones