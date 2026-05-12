Nacional ganó y es líder solitario: se completó la fecha 10 de la Liga Femenina

La Liga Femenina del Fútbol colombiano se completó este lunes 11 de mayo y dejó a Atlético Nacional como único líder de la competencia, gracias a su victoria como visitante ante Inter de Palmira, mientras que la goleada de Deportivo Cali lo escoltó al segundo lugar.
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Ambos aprovecharon para sacar réditos de la igualdad de América de Cali en su visita a Millonarios para sacarle ventaja en la tabla de posiciones.
Resultados fecha 10
Inter de Bogotá 2-0 Llaneros
Cali 4-0 Real Santander
Pasto 1-2 Fortaleza
Medellín 3-0 Bucaramanga
Inter de Palmira 0-1 Nacional
Once Caldas 1-1 Orsomarso
Junior 1-1 Santa Fe
Millonarios 0-0 América
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Tabla de posiciones
- Atlético Nacional | 24 puntos
- Deportivo Cali | 23
- América de Cali | 22
- Millonarios | 21
- Inter de Bogotá | 18
- Inter de Palmira | 18
- Medellín | 16
- Santa Fe | 16
- Orsomarso | 12
- Llaneros | 12
- Junior | 9
- Fortaleza | 9
- Bucaramanga | 8
- Once Caldas | 5
- Real Santander | 4
- Pasto | 3