Grupo inversor de Dubái estaría interesado en comprar a un grande del FPC

El futuro de Independiente Medellín podría tomar un rumbo inesperado en uno de los momentos más tensos de su historia reciente. En medio de la fractura entre la dirigencia y la hinchada, surgió una versión que apunta a un posible interés internacional para adquirir al club antioqueño.

De acuerdo con información revelada por el periodista Javier Hernández Bonnet en el programa Blog Deportivo de Blu Radio, el equipo rojo ya habría recibido una carta formal de intención por parte de AFKR Capital, un grupo inversor con sede en Dubái, interesado en iniciar conversaciones para comprar al llamado “Equipo del Pueblo”.

La noticia aparece en un contexto complejo para el Medellín, marcado por la eliminación prematura de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-I y por los graves disturbios ocurridos en el estadio Atanasio Girardot durante el partido frente a Flamengo por la Copa Libertadores.

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La relación entre la afición y la dirigencia explotó definitivamente tras los hechos registrados en el Atanasio, donde se presentaron enfrentamientos, lanzamiento de bengalas, daños en las tribunas y choques con la fuerza pública, provocando incluso la cancelación del compromiso internacional.

El ambiente ya venía caldeado desde la derrota 1-2 ante Águilas Doradas, resultado que dejó al DIM sin opciones de clasificar a la fase final del campeonato colombiano. Ese día, el máximo accionista del club, Raúl Giraldo, realizó gestos hacia la tribuna que fueron interpretados por los aficionados como provocaciones, aumentando la indignación de la hinchada.

Desde entonces, crecieron las peticiones para que Giraldo venda el club y se produzcan cambios profundos en la estructura directiva, incluyendo cuestionamientos al presidente Daniel Ossa y al director deportivo Federico Spada.

¿Qué es AFKR Capital?

Según lo expuesto por Hernández Bonnet, AFKR Capital es una plataforma global de inversión alternativa con operaciones en distintos sectores como tecnología, banca y deportes, incluyendo disciplinas como baloncesto, ciclismo y atletismo.

La firma tendría presencia regulatoria en Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, mientras que su estructura financiera estaría establecida en las Islas Caimán. Además, utiliza herramientas de inteligencia artificial para la gestión de inversiones en capital de riesgo, bienes raíces y estrategias alternativas.

El periodista también señaló que uno de los representantes del grupo estaría radicado en Dubái, mientras que otra socia principal operaría desde Estados Unidos.

¿Cuánto vale el Medellín?

Según El Colombiano, personas cercanas al club han estimado que el valor del DIM podría rondar los 50 millones de dólares, teniendo en cuenta su infraestructura, divisiones menores, reconocimiento de marca y el valor actual de la plantilla profesional.

El club cuenta con sedes deportivas en Llanogrande e Itagüí y mantiene una de las canteras más consolidadas del país. Además, según cifras de Transfermarkt, la nómina profesional tendría una valoración cercana a los 14,8 millones de dólares.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre negociaciones avanzadas. Sin embargo, la expectativa está puesta sobre la mesa ante la supuesta búsqueda a Raúl Giraldo para la compra de Independiente Medellín por parte de AFKR Capital.