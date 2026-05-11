“Ya están hablando”, un campeón del mundo podría llegar a un grande del fútbol colombiano

Un campeón del mundo podría llegar al fútbol colombiano, de acuerdo con las versiones de prensa que comienzan a sonar en el exterior y se trataría del guardameta Franco Armani, que, aunque ya jugó en Colombia, no tenía el rótulo de campeón mundial, el mismo que logró con la Selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Según esas mismas versiones, su llegada no sería a otro equipo distinto que Atlético Nacional, club con el que quedó campeón de Copa Libertadores en 2026 y ganó múltiples títulos.

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El periodista Hernán Castillo, cuya versión ya hace eco en otro medios y sitios enfocados en el fútbol en el sur del continente, “Es muy probable que el último partido de Armani en River sea la semana que viene en la Copa Libertadores”.

Allí, tiró lo referente a Colombia: “Ospina (David) se retira del fútbol, ataja en Atlético Nacional y de ahí van a salir corriendo a buscar a Armani. Ya están hablando con él”.

“Si no se va en junio, se va en diciembre, pero todo se está encaminando para que se vaya en junior”, añadió.

“Se puede retirar de River atajando en Copa Sudamericana. Cada vez es más probable su salida de River y ya hay un lugar en Atlético Nacional”, finalizó.

Pese a que solo son versiones de prensa, comienza a sonar el regreso de Franco Armani a Atlético Nacional y con ello la llegada de un campeón del mundo al fútbol colombiano.