‘Es que no me tienen paciencia’, JuanFer Quintero fue sacado de quicio por su propio compañero

El nombre de Juan Fernando Quintero volvió a robarse las cámaras en Argentina, pero esta vez no solo por su calidad con la pelota. El colombiano protagonizó un curioso y caliente cruce con su compañero Marcos Acuña durante el dramático duelo entre River Plate y San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

En medio de la tensión por el cierre del partido, que estaba igualado 1-1 y se encaminaba al tiempo suplementario, Juanfer se acercó al árbitro Sebastián Zunino para reclamar por el tiempo añadido. El juez había dado cinco minutos, pero una interrupción sobre el final dejó la sensación de que prácticamente no se jugó nada más.

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Mientras el colombiano discutía la situación con el árbitro, Acuña le pedía desde lejos que insistiera con el reclamo. Fue ahí cuando Quintero, claramente acelerado por el momento, explotó con una frase que rápidamente se volvió viral:

—“¿Qué quieres que le diga? ¡Estoy hablando con él! ¿Qué quieres que le diga?”, le respondió a los gritos.

La reacción fue tan espontánea y cargada de tensión que hasta el propio árbitro no pudo contener la risa. En los videos que circularon en redes y transmisiones oficiales se escucha a Zunino intentando calmar el ambiente con un tranquilo: “Tranquilo, tranquilo”, mientras sonreía por el intercambio entre los jugadores de River.

Más allá del curioso episodio, Juanfer también fue determinante dentro de la cancha. El colombiano ingresó para el segundo tiempo, recibió la cinta de capitán del conjunto “Millonario” y, participó directamente en el empate de River con una asistencia de lujo para el gol de Acuña y luego anotando el agónico 2-2 en el minuto 120, forzando el juego a los penales.

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Durante los cobros desde los 11 metros, el colombiano abrió la serie para liderar la clasificación del cuadro de la Banda Cruzada.

Así, en una noche cargada de tensión, fútbol y dramatismo, Juanfer volvió a demostrar que puede pasar de la magia al enojo en cuestión de segundos… y hasta hacer reír al árbitro en pleno fútbol argentino.