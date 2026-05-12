Isak, Gyokeres y Elanga, liderando: Suecia ya reveló sus 26 convocados para el Mundial

La selección de Suecia ya tiene definidos a sus 26 guerreros para el Mundial 2026 y la convocatoria llega cargada de figuras, potencia ofensiva y también algunas ausencias que han dado de qué hablar en Europa.

El técnico Graham Potter presentó este martes la nómina oficial con nombres de peso como Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga, futbolistas llamados a comandar el ataque escandinavo en la cita orbital.

Uno de los temas que más expectativa generaba era la presencia de Roony Bardghji. El extremo nacido en Kuwait y vinculado al Barcelona aparecía como una de las grandes incógnitas de la convocatoria, pero finalmente quedó fuera de la lista definitiva. La decisión sorprendió en España, teniendo en cuenta que el joven atacante ya había disputado partidos internacionales con Kuwait antes de inclinarse por el proyecto sueco.

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Otro de los ausentes llamativos es Dejan Kulusevski, quien no logró entrar en la convocatoria mundialista, al igual que Williot Swedberg, atacante del Celta de Vigo.

La gran noticia para los suecos pasa por el regreso de Alexander Isak. El delantero del Liverpool estuvo buena parte de la temporada lidiando con lesiones, pero reapareció en abril y convenció al cuerpo técnico de que está listo para liderar el frente ofensivo.

Además del poder goleador de Isak y Gyökeres, Suecia contará con talento joven y desequilibrante en el mediocampo con Lucas Bergvall, una de las joyas más prometedoras del fútbol europeo.

Los 26 convocados de Suecia para el Mundial 2026

Arqueros

Viktor Johansson

Kristoffer Nordfeldt

Jacob Widell Zetterström

Defensas

Hjalmar Ekdal

Gabriel Gudmundsson

Isak Hien

Emil Holm

Gustaf Lagerbielke

Victor Nilsson Lindelöf

Eric Smith

Carl Starfelt

Elliot Stroud

Daniel Svensson

Volantes y delanteros