“Adelantadas las gestiones”, Pablo Peirano estaría muy cerca de regresar al fútbol colombiano

Pablo Peirano, entrenador uruguayo que ya dirigió en Colombia a Independiente Santa Fe, tendría adelantadas gestiones para regresar a nuestro país y lo haría puntualmente con Atlético Bucaramanga, de acuerdo con lo que señalan periodistas expertos en la materia.

Tras tener definido que Leonel Álvarez no continuará en el banquillo, en el cuadro Leopardo habrían apuntado a un timonel extranjero para su proyecto deportivo.

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Fue el periodista Mariano Olsen, experto en temas de fichajes, el que sentenció que “El @ABucaramanga define la contratación del entrenador PABLO PEIRANO. A esta hora están adelantadas las gestiones, pendientes sólo de un tema impositivo”.

De 51 años, el uruguayo Pablo Peirano ha dirigido a tres clubes en su país (Racin, Danubio y Nacional), además de dos en Perú (Carlos A. Mannucci y el Cusco FC), además de Independiente Santa Fe.

Su único título en propiedad como entrenador fue en el ascenso del fútbol peruano con el Cusco en el año 2022.