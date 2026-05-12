Cristóbal Soria, de El Chiringuito, fue anunciado como el fichaje internacional de medio en Colombia

De cara al Mundial 2026, los medios de comunicación también están renovando sus plantillas y este lunes 11 de mayo se conoció la llegada del periodista español, Cristóbal Soria, al medio AS Colombia. Dejando claro que el mercado de fichajes no solo se mueve dentro de las canchas. Los medios de comunicación también empiezan a reforzar sus equipos pensando en la cobertura venidera y por esto se da la llegada de uno de los nombres más reconocidos de la televisión deportiva española.

Soria, ampliamente reconocido por sus participaciones en el programa español El Chiringuito de Jugones, confirmó su llegada mediante un video en el que habló sobre los temas que seguirá de cerca para el público colombiano.

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Entre los contenidos que cubrirá aparecen el fútbol español, la Champions League, el Mundial 2026 y la actualidad del fútbol internacional, competencias y escenarios donde el comunicador ha ganado notoriedad en los últimos años gracias a su estilo polémico y apasionado.

El anuncio oficial también fue acompañado por un mensaje de Steven Arce, director de AS Colombia, quien celebró la incorporación del periodista español al equipo.

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“Bienvenido a AS Colombia querido Cristóbal Soria, un placer tenerte como nuevo integrante del equipo a partir de ahora, durante y después del Mundial para hablar de fútbol”, expresó Arce a través de sus redes sociales.

La llegada de Soria se convierte en un nuevo fichaje de talla internacional de los medios en Colombia que apunta a su internacionalización y ven en el Mundial 2026 una gran oportunidad para llegar a nuevos públicos.