Carlos Antonio Vélez aseguró que James no se va a retirar: “Cobrando fortunas y jugando 95 minutos al mes ¿Cómo se va a ir?"

La carrera futbolística de James Rodríguez sigue dando de qué hablar y a solo un mes del Mundial de la FIFA 2026 el colombiano estaría a punto de quedarse sin equipo. Según se ha dado a conocer en redes sociales, James habría tomado la decisión de rescindir su contrato con Minesota United, equipo al que había llegado a principio de año tras meses sin actividad profesional.

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Ahora bien, tras conocerse la noticia de su salida del club, se empezó a especular con un supuesto retiro del fútbol profesional una vez finalizado el Mundial 2026. Ante esto, Carlos Antonio Vélez fue bastante crítico con el 10 de la Selección Colombia y aseguró que ve imposible un retiro cercano de James, sobre todo porque sería un mal negocio económico para él.

En Planeta Fútbol el periodista se refirió a la situación y señaló dijo: "¿Cómo se va a ir del negocio del fútbol? Cobrando fortunas y jugando apenas 95 minutos por mes, James bobo no es; ‘Se va a retirar’, es un buen producto publicitario“.

Carlos Antonio Vélez aseguró que James no juega más de 95 minutos al mes desde el 2023

De igual forma, el periodista hizo un recuento de lo minutos jugados por parte del astro colombiano desde el 2023 y dejó ver un desalentador panorama futbolístico del capitán de la selección.

Vélez asegura que James Rodríguez, desde el 2023 ha disputado en promedio 95 minutos al mes, dejando en entre dicho su rendimiento.

“James en el 2023 jugó 673 minutos. En el 2024 271. En el 2425 212 en el Rayo Vallecano. Jugó en el Rayo Vallecano 2 minutos más que en Minnesota, por si acaso, hasta hoy. En donde jugó mucho fue en León 2558 minutos y los 2010 que completó ayer de Minnesota”, son las cuentas que utilizó Vélez para sacar el preocupante promedio de minutos del colombiano.

“Pitágoras no miente, juega por cada mes 95 minutos”, sentenció.

Precisamente por estas cifras es que Carlos Antonio Vélez no cree que James vaya a retirarse después del Mundial de la FIFA 2026, porque, a su manera de ver, gana una millonada por jugar poco:

“No va a faltar quién lo quiera. Ahora Minnesota ya terminó, mañana saldrá otro. Como salió Sao Paulo, como salió Radio Vallecano, como salió eh Olimpiacos, como salió el de Qatar, todos esos equipos. Mañana va a salir otro y le va a pagar una fortuna y va a jugar 95 minutos por mes. ¿Quién va a renunciar a eso? ¿Él va a renunciar a eso? Por favor“.