“Doble, triple, catre, setenta….”, Iván Mejía y su humilde concepto sobre Emilio Tapia

Iván Mejía Álvarez dejó clara su más humilde opinión sobre Emilio Tapia -conocido como el “Zar de la contratación” por el caso del Carrusel de la Contratación en Bogotá en la administración de Samuel Moreno en 2010- luego de que el mismo apareciera públicamente a decir que el que haya asumido delitos por corrupción no implica que haya robado.

Mucha polémica se ha desatado en los últimos días luego de que el personaje apareciera en una fiesta exclusiva en medio del Festival Vallenato 2026 en la ciudad de Valledupar y sus posteriores declaraciones.

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En entrevista con Blu Radio, Tapia señaló que “yo no me he robado nada”, en una frase que ha hecho bastante eco en el escenario político del país.

Incluso, las populares Tola y Maruja comentaron en sus redes: “Los delitos que asumí por corrupción no implican que haya robado”: Emilio Tapia. ¡Chupe y me deja!”.

Compartiendo este postulado fue que llegó el dardo de Iván Mejía que lo tildó de “Doble, triple, catre, setenta….,mentiroso!!”.

Aunque esta vez moderó su lenguaje y no usó palabras pasadas de tono, Iván Mejía dejó más que clara toda la opinión que tiene acerca de Emilio Tapia.