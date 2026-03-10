“Uno quisiera vender”, equipo del FPC ha estado en negociaciones para cambiar de dueños

En los últimos años, varios clubes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) han atravesado procesos de reestructuración financiera, cambios administrativos e incluso ventas de acciones que han modificado el panorama institucional del torneo. Ahora, un nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre uno de los equipos del campeonato: Águilas Doradas, club que en el pasado ha sido relacionado con negociaciones para cambiar de propietarios.

Vea acá: “Se quemó dos veces en una semana”, hincha se burló sin piedad de la periodista Pilar Velásquez

“Uno quisiera vender”: la frase que encendió el debate

La presidenta del club, Paola Salazar, dio una entrevista en Win Sports en donde se refirió a las versiones sobre una posible venta del equipo antioqueño.

Durante su intervención, la directiva reconoció que en algunos momentos se ha considerado la posibilidad de transferir el club a nuevos inversionistas, especialmente por las presiones que implica manejar una institución deportiva profesional.

“Vendamos, este estrés, esta angustia… pero al final la venta no se dio”, comentó la dirigente al referirse a conversaciones que existieron en el pasado dentro del entorno familiar que maneja el proyecto deportivo.

Vea acá: “Tienen aserrín”, Orduz recordó el doloroso ‘pantallazo’ y dejó fuerte mensaje a sus detractores

Incluso, dejó una frase que rápidamente generó eco entre los seguidores del fútbol colombiano:

“Uno quisiera vender de pronto, pero no hay compradores que se acomoden a lo que nosotros queremos”.

El proyecto deportivo sigue en marcha

A pesar de que hubo conversaciones sobre una eventual venta, la presidenta del club dejó claro que Águilas Doradas seguirá funcionando bajo su actual estructura.

Según explicó, el vínculo emocional de la familia propietaria con el fútbol ha sido determinante para mantener el proyecto en pie.

“Mi hermano es un apasionado del fútbol y siempre le digo que no vas a vender porque esto te gusta”, señaló.

Además, aseguró que el club también tiene un componente social importante: ayudar a transformar la vida de jóvenes futbolistas que ven en el deporte una oportunidad de crecimiento profesional.

Un fenómeno que se repite en el FPC

El posible cambio de dueños en clubes del fútbol colombiano no es un tema nuevo. En los últimos años, varios equipos han vivido procesos similares.

Uno de los casos más recientes fue el del Deportivo Cali, que anunció la venta de la mayoría de sus acciones a un grupo inversionista extranjero, en medio de una crisis financiera que obligó a replantear su estructura administrativa. También estuvo la venta de La Equidad que ahora funge como Internacional de Bogotá.

También el Deportivo Pereira y el Deportivo Pasto han atravesado momentos complejos que llevaron a discutir cambios en la propiedad o en la gestión institucional.