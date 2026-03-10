“Tienen aserrín”, Orduz recordó el doloroso ‘pantallazo’ y dejó fuerte mensaje a sus detractores

Carlos Orduz, periodista de ESPN, recordó el infortunado accidente que sufrió en pleno set, hace ya cinco años, cuando una pantalla le cayó encima en pleno programa.

En el recuerdo de muchos televidentes y aficionados del fútbol colombiano quedó grabada la imagen del periodista de ESPN, que mientras estaba un programa en vivo sufrió un durísimo golpe, luego de que una de las pantallas del set le cayera encima.

La impresionante imagen le dio la vuelta al mundo y mucho más por las reacciones de los compañeros y los gritos de Carlos Orduz, el protagonista de este episodio, quien tras recibir el golpe solo pudo preguntar: «¿Me reventé?, ¿me reventé?».

Carlos Orduz recordó el accidente que tuvo en el set

A través de sus redes sociales, el periodista recordó el incidente y de paso le cobró a quienes deseaban lo peor para él.

“Hoy 9 de marzo se cumplen 5 años del accidente en plena emisión del programa de Espn edición nocturna que sufrí y que por muy poco me cuesta la vida… Soy creyente y tengo claro que gracias a Dios y a la Virgen y a dos ángeles que tengo en el cielo, mis padres, recién idos en ese momento de este mundo, no pasó nada que lamentar…. Esa noche - madrugada recibí en mi teléfono, cientos de mensajes de solidaridad, que con el paso de los días, intenté responder uno a uno. A esas personas mi más profundo agradecimiento por haberse preocupado y enviar ese saludo solidario. Claro no faltaron ni faltarán quienes escribieron y siguen escribiendo que lamentan mucho que no hubiera muerto en ese accidente. A ellos, muchos bloqueados de esta red, por groseros, patanes, y vulgares, solo les digo que ojalá se sanen porque se nota que en sus corazones y en sus cerebros, solo hay aserrín. Desde aquella noche, volví a nacer, y algo que no puedo negar es que el miedo se fue de mi vida. Tanto que cuando voy al programa de la noche me siento en el mismo sitio del accidente, como en la foto, sin temor alguno…. Esa sensación de miedo a la muerte, desapareció, estuvo tan cerca que desde ahí, le dije: te vi!!!. Cada 9 de marzo es como un segundo cumpleaños para mi, celebro la vida, celebro y agradezco a Dios, la Virgen y mis padres por haberme protegido. Y, mientras tengamos salud, mística, y las ganas de que mis hijas salgan adelante, ahí estaremos… Y sin miedo de decir las cosas, con argumentos…. Saludos y… Seguimos, gústele a muchos, o no le guste a algunos… Para adelante, para atrás, ni para tomar impulso…”

Lo que fue un accidente recordado por muchos en la televisión colombiana, para Carlos Orduz se convirtió en un motivo para celebrar su vida y de paso para reflexionar año a año en lo que él mismo reseña como una fecha de una nueva oportunidad.