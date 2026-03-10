“Se quemó dos veces en una semana”, hincha se burló sin piedad de la periodista Pilar Velásquez

Los periodistas y en especial los deportivos suelen estar expuestos a constantes cargadas de parte de los seguidores y más si se mueven en el marco del fútbol, algo que le pasó a la comunicadora de Win Sports, Pilar Velásquez de la que un hincha se burló públicamente con una mofa que hace eco.

Aprovechando los gustos de la mujer, tanto en lo deportivo como en lo político, el aficionado le sacó en cara que sufrió dos golpes en la misma semana.

Esto, por un lado, por la eliminación de Atlético Nacional a manos de Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana, y, por el otro, por su afinidad política y su cercanía con la precandidata presidencial, Vicky Dávila, que estuvo muy lejos de tener una votación buena en su preconsulta.

Incluso, en la jornada electoral, la periodista hizo constante eco para que la gente pidiera la consulta “Salgan y voten muchachos, por el que quieran pero ejerzan ese derecho que es muy importante por el futuro del país. Marquen bien la X tanto en el partido, como en el número de su candidato. Bien pulidos, no se salgan ni hagan tachones porque no vale el voto. Pidan también el tarjetón de las consultas y que Dios nos bendiga”. Después insistió: “Y pidan el trajeron de la consulta”.

Al respecto y aprovechando una interacción entre las dos mujeres en cuestión, llegó el chascarrillo del hombre. En el cruce de mensajes, Dávila le escribió hace unos años: “@pilarvelasquezv te mando un abracito 💕bendición mi niña adorada” y cuya respuesta fue: “Te adoro mi Vicky Bella 💚”.

Aprovechando esa interacción y los resultados, tanto electorales como deportivos, el aficionado le soltó: “Se quemó dos veces en una semana jajajaja”.

Dicha publicación ha hecho bastante eco y generado risas, además de comentarios jocosos por lo fino de la cargada, al punto que hasta hinchas de Nacional han hecho eco de la misma.