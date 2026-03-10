“Todo tiene su final”, Fortaleza dio sorpresiva noticia respecto a su proyecto institucional

Fortaleza dio un anunció que pocos se esperaban y que dejó sorprendidos a los denominados hinchas Miti Miti que apoyan y siguen la manera particular de hacer eco en las publicaciones del equipo bogotano.

El Tío Forta anunció que la historia del genio de sus múltiples y llamativas campañas, Santiago Montejo, llegó a su final con el equipo de la Liga Betplay, porque “todo tiene su final”.

Con el siguiente comunicado dieron el anuncio y el agradecimiento a quien fuera su director de comunicaciones:

“¡Hola Amix! ¿Cómo están? Oigan, ¿se acuerdan del recibimiento que le hicimos a Dayro Moreno en Techo con un helicóptero de icopor? ¿Qué tal el diseño de las colecciones Like, Forta La Profecía y Súper Armadura Espacial, o salir a protocolarios con capas y gafas troll? ¿Qué me dicen de llegar al Campín en Transmilenio? ¿O cuando le pusimos nombre a ese sentimiento que tenían por Forta y los bautizamos hinchas Miti Miti? ¿Acaso no les encanta el Tío Forta? ¿Y cuándo anunciamos a Pedro Franco al estilo Messi en el PSG? ¿O las épicas narraciones al mejor estilo de Stiwar G?

Bueno, todo eso no salió de la nada. Detrás de esta estrategia de comunicación tan disruptiva en el FPC ha estado el Departamento de Comunicación y Diseño (C&D), que bajo la dirección de Santiago Montejo empezó una pequeña revolución: un lenguaje propio, una marca con identidad y una forma distinta de vivir y contar el fútbol. Desde entonces, C&D se volvió parte del parche: ideas potentes, humor, creatividad y una forma muy Forta de comunicar. Momentos virales, conversaciones digitales, arte gráfico, video, activaciones, campañas, minuto a minuto y, claro... memes. Muchos memes.

Pero amix, los caminos de la vida no son como yo pensaba... a veces se bifurcan. Hoy les contamos que el camino de Santiago Montejo y Fortaleza FC se separa. Así que esta historia que comenzó hace varios años llega a su cierre. Mientras empiezan dos nuevas etapas que, estamos seguros, estarán llenas de retos, trabajo duro y muchos éxitos.

A Santiago queremos decirle que está siempre será su casa. Una casa que ayudó a construir, a visibilizar y a llenar de identidad. Y al resto de amix decirles que hay Tío Forta y Comunicaciones pa’ rato. Porque el show... continúa.

¡Infinitas gracias, Santi!”.