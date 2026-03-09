Xavi señaló al culpable de que Lionel Messi no regresara al Barcelona en 2023 tras ganar el Mundial

El posible regreso de Lionel Messi al Barcelona en 2023 vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez fue Xavi Hernández quien decidió hablar abiertamente sobre lo ocurrido y aseguró que el retorno del astro argentino estuvo prácticamente cerrado, pero que finalmente fue frenado por decisión del presidente del club, Joan Laporta.

Le puede interesar: Vieron a dos jugadores del fútbol colombiano ‘echando pola’ en plena ley seca por las elecciones

El exentrenador azulgrana afirmó que, tras la conquista del Mundial de Qatar con Argentina, comenzó a gestarse la posibilidad de que Messi regresara al equipo donde se convirtió en leyenda. Según su relato, el contacto con el jugador se dio a comienzos de 2023 y la conversación avanzó durante varias semanas.

“Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo”, explicó Xavi al referirse al primer acercamiento con el capitán argentino.

De acuerdo con el técnico, las conversaciones con Messi se extendieron hasta marzo de ese mismo año y el proyecto deportivo contemplaba su regreso como una pieza clave para el equipo.

“Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente”, relató el exmediocampista.

Según su versión, una vez se dio ese paso, el proceso pasó directamente a manos de la dirigencia del Barcelona. Incluso aseguró que el club ya había iniciado conversaciones formales con el entorno del futbolista.

“El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás”, afirmó.

Las palabras de Xavi contradicen parte de la versión que durante años circuló sobre la imposibilidad del regreso de Messi por motivos económicos o por las restricciones impuestas por LaLiga.

El exentrenador fue todavía más directo al explicar lo que, según él, realmente ocurrió dentro del club catalán.

“Mi interés es contar la verdad y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira. Es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder”.

Vea también: Por lanzar puños y patadas: Un colombiano entre los 23 expulsados en Cruzeiro vs Atlético Mineiro

Joan Laporta le respondió a Xavi:

Las declaraciones de Xavi Hernández no tardaron en generar reacción dentro del Barcelona. El presidente del club, Joan Laporta, respondió públicamente y, lejos de entrar en la polémica sobre el posible regreso de Lionel Messi, lanzó un dardo directo a la gestión deportiva del exentrenador.

Laporta aseguró que entiende que Xavi pueda estar dolido por su salida del banquillo azulgrana, pero defendió el trabajo actual del equipo y marcó una comparación directa con el rendimiento bajo el mando del nuevo técnico, Hansi Flick:

“Entiendo que esté dolido, pero con los mismos jugadores él perdía y Flick gana”, afirmó el dirigente catalán, dejando claro que considera que el equipo ha mejorado su rendimiento desde el cambio en el banquillo.

El presidente también reiteró que el Barcelona atraviesa un proceso de reconstrucción deportiva y económica, por lo que las decisiones tomadas por la directiva han buscado siempre proteger la estabilidad del club a largo plazo.

*Esta nota fue realizada con ayuda de inteligencia artificial y curada por un periodista de Publimetro Colombia*