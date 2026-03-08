Pimentel señaló a los políticos que se oponen a “los terroristas, asesinos y avivatos que roban el país”

Bajo el marco de las elecciones de este domingo 8 de marzo, Eduardo Pimentel, máximo accionista del Boyacá Chicó, recordó a Miguel Uribe y reconoció públicamente a los políticos que él admira.

Pimentel utilizó sus redes sociales para exaltar a Miguel Polo Polo, Daniel Briceño, Andrés Forero y Jota P Hernández por ser políticos que considera que exponen su vida y hacen un trabajo serio, profesional y honesto, exponiendo su vida por opornerse a las ideas del Gobierno actual, a quienes calificó como terroristas, asesinos y avivatos que se roban el país. Incluso, Eduardo Pimentel recordó a Miguel Uribe Turbay y dijo que fue asesinado cobardemente por el régimen.

El máximo accionista del Boyacá Chicó dejó claro que él no conoce a ninguno de estos políticos, simplemente cree que son muy buenos a pesar de integrar diferentes partidos políticos:

“Es momento oportuno de reconocer y agradecer en las urnas a quienes verdaderamente han expuesto sus vidas por oponersen a q estos terroristas, asesinos y avivatos se sigan robando el país, como le sucedió al gran Miguel Uribe asesinado cobardemente por el régimen. Es por eso q públicamente reconozco y aplaudo ese gran trabajo político, serio, profesional y honesto de DANIEL BRICEÑO (Camara #101), ANDRES FORERO, JOTA P HERNANDEZ (Senado #100), MIGUEL POLO POLO,entre otros, aclaro eso si q a ninguno lo conozco y son de partidos distintos”, fue el mensaje de Eduardo Pimentel, quien en diferentes ocasiones, ha expresado su inconformidad con el Gobierno Petro.