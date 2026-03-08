Deportes

Pimentel señaló a los políticos que se oponen a “los terroristas, asesinos y avivatos que roban el país”

El máximo accionista del Boyacá Chicó recordó a Miguel Uribe y dejó claro que el régimen fue quien lo asesinó

Eduardo Pimentel recibió llamada amenazante por hablar de apuestas Cortesía, Twitter de Eduardo Pimentel
Por Daniel Barbosa

Bajo el marco de las elecciones de este domingo 8 de marzo, Eduardo Pimentel, máximo accionista del Boyacá Chicó, recordó a Miguel Uribe y reconoció públicamente a los políticos que él admira.

Pimentel utilizó sus redes sociales para exaltar a Miguel Polo Polo, Daniel Briceño, Andrés Forero y Jota P Hernández por ser políticos que considera que exponen su vida y hacen un trabajo serio, profesional y honesto, exponiendo su vida por opornerse a las ideas del Gobierno actual, a quienes calificó como terroristas, asesinos y avivatos que se roban el país. Incluso, Eduardo Pimentel recordó a Miguel Uribe Turbay y dijo que fue asesinado cobardemente por el régimen.

El máximo accionista del Boyacá Chicó dejó claro que él no conoce a ninguno de estos políticos, simplemente cree que son muy buenos a pesar de integrar diferentes partidos políticos:

“Es momento oportuno de reconocer y agradecer en las urnas a quienes verdaderamente han expuesto sus vidas por oponersen a q estos terroristas, asesinos y avivatos se sigan robando el país, como le sucedió al gran Miguel Uribe asesinado cobardemente por el régimen. Es por eso q públicamente reconozco y aplaudo ese gran trabajo político, serio, profesional y honesto de DANIEL BRICEÑO (Camara #101), ANDRES FORERO, JOTA P HERNANDEZ (Senado #100), MIGUEL POLO POLO,entre otros, aclaro eso si q a ninguno lo conozco y son de partidos distintos”, fue el mensaje de Eduardo Pimentel, quien en diferentes ocasiones, ha expresado su inconformidad con el Gobierno Petro.

Daniel Barbosa

