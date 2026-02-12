Internacional de Bogotá: La estrategia digital detrás de su nueva hinchada y crecimiento en popularidad

Internacional de Bogotá - Fotos: Captura de pantalla de la Dimayor e imagen de redes del club tomadas el 12 de febrero del 2026

La llegada del Internacional de Bogotá ha significado un verdadero punto de quiebre en los modelos tradicionales de construcción de hinchada. En tan solo un par de meses, el club ha debutado no solo con victoria en la cancha, sino con unas ventas que superan los 1.600 abonos.

La estrategia ha funcionado tanto que, en redes sociales, muchos se preguntan de dónde sacó tanta hinchada un equipo que se fundó apenas el 10 de diciembre de 2025. La respuesta, además de los hinchas heredados de Equidad, puede estar también en sus novedosas campañas publicitarias y de venta para enganchar a los hinchas.

«El caso del Internacional de Bogotá es fundamental para entender las nuevas dinámicas que los fanáticos del deporte están esperando y exigiendo a sus equipos para conectar de forma más estratégica», señala Angélica Arévalo, gerente de Industrias para LATAM en Infobip. «Es lo que conocemos, en la industria de la comunicación digital y conversacional, como “fan engagement”, un mecanismo que está siendo transformador en la manera como se consume el deporte actualmente y con vistas al futuro».

La estrategia del nuevo club ha combinado acciones de alto impacto mediático con decisiones comerciales pensadas para reducir barreras de entrada y fortalecer la relación con sus audiencias. La participación del actor Ryan Reynolds como copropietario, por ejemplo, y su aparición en redes sociales vistiendo la camiseta del equipo, detonaron conversaciones que trascendieron las fronteras del fútbol local.

En redes, incluso hinchas de otros clubes históricos del país han reconocido la estética de la camiseta y han manifestado interés en adquirirla.

El club también ha entendido el valor del contenido como herramienta de construcción de marca. Llevar su camiseta a la estratósfera, a más de 35 kilómetros de altura, fue una acción simbólica que demostró cómo el fútbol empieza a dialogar con lógicas propias del entretenimiento digital mediante acciones diseñadas para generar conversación, viralidad y sentido de pertenencia.

Sin duda, el equipo ha puesto el foco en el «fan engagement» que señalan los expertos de Infobip como un terreno que hoy resulta decisivo para el deporte.

De acuerdo con el más reciente Reporte de Engagement de los Fanáticos del Deporte 2025/2026, elaborado por Infobip, ocho de cada diez aficionados aseguran que quieren sentirse más conectados con sus equipos fuera del estadio y más allá de las transmisiones; revela que la falta de interacción, contenidos relevantes y experiencias personalizadas es una de las principales causas de frustración entre los hinchas.

Internacional de Bogotá parece alinearse con ese diagnóstico, porque desde su relanzamiento, el club ha apostado por construir una relación con sus seguidores basada en elección y afinidad, más que en tradición. Como ha dicho el presidente del equipo, Nicolás Maya, «esta historia es de todos, la hacemos todos». Es un lema que apunta a una hinchada diversa, abierta y digital, que pueda vincularse al proyecto incluso sin un pasado futbolero asociado.

«El fan actual ya no es un espectador pasivo», explica Angélica Arévalo de Infobip. «Según los hallazgos del informe, el hincha actual quiere participar, opinar y sentir que el club lo reconoce como parte de la comunidad. Los equipos que entienden esto diseñan experiencias más cercanas para fortalecer el vínculo emocional, incluso en proyectos deportivos nuevos, y el Internacional de Bogotá está triunfando en esto».

El reporte de Infobip muestra también que siete de cada diez aficionados están dispuestos a consumir merchandising y contenido de equipos con los que se sienten emocionalmente conectados, aun cuando no sean su club «de siempre». La estética, la narrativa y la experiencia pesan cada vez más en la decisión.

«Hoy el engagement también pasa por ofrecer beneficios tangibles y experiencias exclusivas», añade la experta de Infobip. «Los hinchas esperan sentirse priorizados, y estrategias como el acceso anticipado, los paquetes integrados o el contenido exclusivo ayudan a convertir el interés inicial en lealtad».

Según el reporte, los aficionados están abiertos a interactuar con sus equipos a través de canales digitales de manera constante, siempre que la experiencia sea útil y no invasiva.

La estrategia del Internacional de Bogotá refleja que la hinchada ya no se construye solo con resultados deportivos, sino con una estrategia integral de comunicación, experiencia y comunidad. Un modelo que, de consolidarse, podría marcar un antes y un después en la forma como los clubes colombianos se relacionan con sus aficionados de cara a los grandes eventos futbolísticos que se aproximan.