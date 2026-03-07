Deportivo Pereira anunció a Vinícius para reforzar su ataque en la temporada 2026: No es lo que parece

El brasileño Marcus Vinicius Felicio Pereira fue inscrito como nuevo jugador de Deportivo Pereira para disputar la temporada 2026 de la Liga BetPlay. El atacante llega como agente libre tras finalizar su vínculo con Independiente Medellín, equipo con el que jugó durante 2025.

Marcus Vinicius, nacido el 24 de marzo de 1994 en Brasil, se desempeña como extremo o delantero y cuenta con amplia experiencia en el fútbol colombiano. Su carrera en el país comenzó tras su llegada a Independiente Santa Fe, donde tuvo sus primeras apariciones en el campeonato local. Posteriormente pasó por Tigres FC, club con el que sumó continuidad en torneos de primera y segunda división.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria en Colombia se produjo durante su paso por Atlético Huila. En la temporada 2023 disputó 39 partidos oficiales entre liga y copa y anotó 13 goles. Ese registro lo ubicó entre los jugadores más productivos del equipo durante ese año, a pesar del descenso del club al final de la temporada.

El rendimiento mostrado en Huila le permitió dar el salto al fútbol internacional. En 2024 fue fichado por Jeonbuk Hyundai Motors, uno de los equipos con mayor palmarés de la K League 1. Durante su etapa en el club asiático sumó minutos tanto en el campeonato local como en competiciones continentales organizadas por la Confederación Asiática de Fútbol.

Tras su experiencia en Corea del Sur regresó al fútbol colombiano para integrarse a Independiente Medellín. Con el equipo antioqueño participó en la rotación ofensiva durante la temporada 2025, con presencia en partidos de liga y torneos organizados por la Dimayor. Al finalizar ese ciclo quedó en condición de jugador libre.

Deportivo Pereira decidió incorporarlo antes del cierre del periodo de inscripción de futbolistas para el campeonato. La decisión se produjo en un contexto en el que varios clubes de la liga han recurrido al mercado de agentes libres para completar sus plantillas durante el desarrollo del torneo.

El club risaraldense, que obtuvo su primer título de liga en 2022 y desde entonces ha mantenido participación constante en competiciones nacionales e internacionales, suma con Marcus Vinicius un atacante con experiencia previa en el fútbol colombiano y conocimiento del calendario competitivo local.

A lo largo de su carrera, el brasileño ha sido utilizado principalmente como extremo por las bandas o como segundo delantero. Su producción ofensiva en el fútbol colombiano ha estado marcada por su etapa en Atlético Huila, donde alcanzó su mayor registro goleador en una sola temporada.

Con su inscripción oficial en la plantilla, el jugador queda habilitado para ser convocado en los próximos compromisos de Deportivo Pereira en la Liga BetPlay. Su llegada representa una nueva etapa en la trayectoria del atacante en Colombia, país en el que ha disputado la mayor parte de su carrera profesional.