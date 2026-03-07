Malas noticias para Nacional: Cristian Arango casi se descalabra tras fuerte choque y tuvo que ser retirado en ambulancia del estadio

Cristian Arango - Fotos: Capturas de pantalla de la transmisión oficial el 7 de marzo del 2026

Uno de los momentos más angustiantes del FPC en esta jornada de fin de semana se vivió en el juego entre Águilas Doradas y Atlético Nacional, donde en una de las primeras jugadas del partido el delantero Cristian ‘Chicho’ Arango tuvo un fuerte choque en la mitad de la cancha dejándolo bastante golpeado.

Lea también: Amenazan de muerte a futbolista del Fútbol Profesional Colombiano por su bajo rendimiento en el equipo

Tras esto, la preocupación se hizo presnete en el estadio Cioncuentenario, donde tiodos sus compañeros corrieron a auxiliarlo después de que cayera inconsiente y sangrande su nariz, siendo Alfredo Morelos el más rápido en reaccionar, solicitando los servicios médicos de una vez.

Tras el ingreso de los camilleros, el jugador logró retomar consiencia y fue subido a una camilla para ser retirado en la misma y sirigido a una ambulancia que se encontraba a las afueras del recinto deportivo. Por fortuna, antes de que la cámara poerdiera al jugador, se le vio despierto, conteniendo la sangre con un paño y con signos de mejoría, a pesar de la crudeza de las imagenes y de el choque que lo llevó a salir del compromiso.

Por ahora, según el equipo de prensa del equipo, el jugador tendría inmovilizado uno de sus brazos y un fuerte golpe en la nariz, de donde emanaba sangre justo después de la estrellada con su rival.

Reconocido exfutbolista fue denunciado públicamente por supuesta estafa a varios hinchas

Varios aficionados han salido a denunciar públicamente al exfutbolista colombiano Humberto Mendoza, supuestamente por el delito de estafa que habría perpetrado a varios de ellos en los últimos tiempos.

En redes sociales, comenzaron a aparecer varias denuncias contra el exjugador que vistió varias camisetas de equipos en el país, además de otros equipos en el exterior e incluso llegó a jugar en la Selección Colombia.

Contra Humberto Mendoza, denuncian que ofrece varias prendas de los equipos en donde jugó, revive el dinero y luego desaparece sin hacer entrega de estas. La misma situación habría pasado con rifas de estos elementos, que posteriormente no entrega a los ganadores, según las denuncias.

Vea acá: “Respetemos”, Marocco se emberracó en pleno programa porque Óscar Córdoba le dijo llorón

“Humberto Mendoza tiene ese modus operandis hace rato, publica prendas a la venta y por ser jugadores profesional inspira confianza pero cuando le transfieren el dinero... se hace el marica y se inventa todo tipo de excusas y a la final no resulta mandando nunca la prenda. Hay varios socios que han sido estafados por él, en la juega pa que no caigan ustedes”, señaló uno de los denunciantes.