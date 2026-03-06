“Ningún feo”, Trump hizo sonrojar a De Paul por el piropo que le echó

Durante la visita del Inter Miami CF a la Casa Blanca, el mandatario Donald Trump sorprendió con un comentario dirigido al mediocampista Rodrigo De Paul, que terminó generando risas entre los presentes.

El club estadounidense, liderado por Lionel Messi, acudió a Washington como parte de la tradición deportiva en ese país, en la que los campeones de las grandes ligas visitan al presidente tras conquistar un título. En este caso, el Inter Miami fue invitado después de ganar la Major League Soccer en la temporada 2025.

El comentario de Trump que se volvió viral

Durante su discurso frente al plantel, Trump mencionó a varios futbolistas que fueron determinantes en la conquista del campeonato. Entre ellos destacó a Rodrigo De Paul, quien aportó liderazgo en el mediocampo del equipo.

Tras recordar una de las jugadas del argentino, el presidente estadounidense lo llamó por su nombre, se acercó a saludarlo y le dio un apretón de manos frente a los asistentes. Fue entonces cuando lanzó una frase inesperada que desató carcajadas en el auditorio.

“¿No tienen jugadores feos en el Inter Miami?”, dijo Trump en tono de broma, mirando al resto del plantel.

La reacción de De Paul fue inmediata: el volante campeón del mundo sonrió, se sonrojó y bajó la mirada, mientras algunos de sus compañeros también soltaron risas por el comentario del mandatario.

Messi también fue protagonista del encuentro

La visita del Inter Miami a la Casa Blanca tuvo como figura central a Lionel Messi, capitán del equipo y principal referente del proyecto deportivo del club en la MLS. Durante el evento, el astro argentino fue el encargado de entregar varios obsequios al presidente, entre ellos una camiseta del club con el número 47, en referencia a Trump como el cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos.

Trump, por su parte, no escatimó elogios para Messi y destacó su impacto en el fútbol estadounidense desde su llegada al Inter Miami.