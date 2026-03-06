Reconocido exfutbolista fue denunciado públicamente por supuesta estafa a varios hinchas

Varios aficionados han salido a denunciar públicamente al exfutbolista colombiano Humberto Mendoza, supuestamente por el delito de estafa que habría perpetrado a varios de ellos en los últimos tiempos.

En redes sociales, comenzaron a aparecer varias denuncias contra el exjugador que vistió varias camisetas de equipos en el país, además de otros equipos en el exterior e incluso llegó a jugar en la Selección Colombia.

Contra Humberto Mendoza, denuncian que ofrece varias prendas de los equipos en donde jugó, revive el dinero y luego desaparece sin hacer entrega de estas. La misma situación habría pasado con rifas de estos elementos, que posteriormente no entrega a los ganadores, según las denuncias.

“Humberto Mendoza tiene ese modus operandis hace rato, publica prendas a la venta y por ser jugadores profesional inspira confianza pero cuando le transfieren el dinero... se hace el marica y se inventa todo tipo de excusas y a la final no resulta mandando nunca la prenda. Hay varios socios que han sido estafados por él, en la juega pa que no caigan ustedes”, señaló uno de los denunciantes.

Otro aficionado, llamado Sebastián Franco, hizo una carta con más detalles, advirtiendo a otros hinchas, señalando: “Muchach@s buenas tardes. Hoy vengo a hacer un poco más famoso al señor (si es que señor se le puede llamar) Humberto Mendoza ex jugador de Club Atlético Nacional. La siguiente publicación es con el fin de que más personas no caigan con este estafador; ya que se le pagó un gabán Marathon desde el 13 de enero del año en curso y nunca más volvió a responder con la excusa de que tenía su hijo muy enfermo por lo cual no había podido mandar el gabán o devolver el dinero.

Conversando con amigos, allegados y demás personas coleccionistas o gente del común que hizo negocios con este señor, me doy cuenta que no fui el único robado; si no que por el contrario el hombre ya tiene las mañas desde mucho antes y ya ha estado involucrado en problemas por desaparecer y no responder por dineros o por los artículos que en su momento ofrece. En las imágenes dejo prueba del pago, su número telefónico (el cual al parecer cambió) la chaqueta que ofreció y su red social Instagram la cual cerró también desde hace varios días y por la cual tuvimos el primero contacto.

Les agradezco mucho si me pueden ayudar a compartir la información y que demás personas no caigan en las manos de este sujeto que se gana la confianza solo por haber sido un jugador profesional”.

Además, otro aficionado expuso el tema de las rifas: “Yo gané hace aproximadamente 10 meses una rifa de dos camisetas... hasta ahora nada que paga. En noviembre me llamó a pedirme disculpas y que me pagaba en diciembre. Humberto Mendoza es tremendo estafador”.

“Varias veces también se les ha advertido de las rifas que hace el personaje ese. Réplicas o camisetas de tienda dizque “de Utileria””, añadió otro.

Una supuesta estafa, ofreciendo prendas y realizando rifas, para luego no cumplir con las entregas, tras recibir los premios, estaría perpetrando el exfutbolista Humberto Mendoza, de acuerdo con las denuncias de varios aficionados.

Como profesional, además de su paso por Selección Colombia, Humberto Mendoza jugó en Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, Colón (Argentina), Real Cartagena, Envigado, Santa Fe, Atlético Veragüense (Panamá), San Francisco (Panamá) y Deportivo Llacuabamba (Perú).