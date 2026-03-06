“Mejor que...”, Trump recibió a Messi en la Casa Blanca y se mandó controversial opinión que hizo reir a todos

La visita de Lionel Messi a la Casa Blanca junto a su equipo generó una enorme repercusión en el mundo del fútbol. El capitán de Inter Miami CF fue uno de los protagonistas de un evento oficial encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no solo elogió al argentino sino que dejó una frase que rápidamente se volvió viral: aseguró que Messi es mejor que Pelé.

Un reconocimiento tradicional en Estados Unidos:

La presencia de Messi en la Casa Blanca no tuvo un trasfondo político ni fue una reunión privada con el mandatario. La visita se dio en el marco de una tradición en el deporte estadounidense: el reconocimiento que el presidente del país hace a los equipos campeones de las principales ligas.

En esta ocasión, el homenaje fue para Inter Miami tras la conquista de la MLS, un título histórico para la franquicia de Florida que tiene como principal figura al campeón del mundo con Argentina national football team.

Durante la ceremonia, Trump recibió a los jugadores, directivos y cuerpo técnico del equipo en Washington. En el acto protocolario, Messi apareció junto a sus compañeros y participó del saludo institucional que habitualmente se realiza con los campeones de ligas como la NBA, la NFL o la MLB.

Trump elogió a Messi y mencionó a Pelé:

El momento que terminó marcando el evento ocurrió cuando el mandatario estadounidense habló frente a los asistentes y decidió referirse directamente al impacto que ha tenido Messi en el fútbol mundial.

Trump destacó la influencia del argentino en el crecimiento del soccer en Estados Unidos y aseguró que es uno de los mejores futbolistas que ha visto en su vida. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la comparación que hizo con una de las mayores leyendas del deporte.

“Puede que seas mejor que Pelé, yo creo que eres mejor”, dijo el presidente durante su intervención, una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios deportivos alrededor del planeta.

La declaración no tardó en abrir el eterno debate futbolero entre distintas generaciones de estrellas. Pelé, considerado por muchos como el primer gran ícono global del fútbol, ganó tres Copas del Mundo con Brasil y marcó una época en el deporte durante el siglo XX.

