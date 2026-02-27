Taclearon a Messi: hinchas invadieron la cancha en busca del 10 y un ‘loco’ se pasó de onda

En medio del partido entre Inter Miami e Independiente del Valle, disputado en Puerto Rico, Lionel Messi terminó en el suelo, producto de una invasión de campo de hinchas que lo buscaron y uno se lo llevó al suelo, con una especie de llave de lucha libre que enojó al jugador.

Fue en los minutos finales del amistoso, que ganaba el equipo de la MLS 2-1, que se desató la locura en el escenario.

Vea acá: “Como un varón… HIJUE***”, contundente respuesta de Juan Felipe Cadavid a uno de sus seguidores

Ya, un par de adolescentes se estaban sacando una foto, mientras Leo le firmaba la camiseta a uno de ellos, cuando todo subió de tono.

Allí, ingresó más gente, entre ellos un sujeto sin camiseta que abrazó a Messi por la espalda y no lo soltó, ni cuando los agentes de seguridad lo arrojaron al suelo, provocando que en su caída, Messi también se fuera al suelo, en una especie de llave que le terminó aplicando.

Desde luego, el argentino se levantó con evidente enojo, por algo que le pudo provocar una lesión y terminó en medio de un cerco que establecieron miembros de seguridad.

Ambos equipos de negro

Un hecho bastante particular se presentó en medio del partido entre Inter Miami e Independiente del Valle, en donde ambos equipos saltaron al terreno de juego con uniforme de color negro y la mayor diferencia era el color de los números.

Esto sucedió en la noche de este jueves 26 de febrero, en el compromiso que estaba aplazado de la gira del cuadro norteamericano, tras unas molestias que presentó Lionel Messi.

Más allá de lo deportivo, lo que hizo eco fue los dos equipos jugando con uniformes casi idénticos, dejando bastante confundidos a los relatores y aficionados.

Por si fuera poco, en medio del juego se armó una gran gresca entre ambos equipos y ni se distinguió quién la emprendía contra quién. Eran los de negro contra los de negro.