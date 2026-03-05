Equipo de la primera división del FPC está esperando la aprobación de Dimayor para mudarse a Yopal

En Yopal no hay un equipo de fútbol profesional, pero tal parece que un club de la primera división de nuestro país se mudará para esa ciudad si la Dimayor los aprueba.

El equipo que se mudaría para Yopal sería Deportivo Pereira, que inicialmente se había tenido que mudar del Hernán Ramírez Villegas por obras de remodelación en gramilla, pista atlética, luminarias, pantallas led y silletería.

De esta manera, el cuadro ‘Matecaña’ que en simultáneo atravesaba una de las mayores crisis en su historia, tuvo que irse a jugar al Estadio Centenario de Armenia, pero la Alcaldía decidió cancelar su acuerdo.

La razón de su decisión está relacionada con los hechos de violencia que se vivieron el pasado 20 de febrero cuando un hincha falleció y tres más resultaron heridos por hechos relacionados con el fútbol.

De esta manera, Deportivo Pereira anunció a través de sus redes sociales que está buscando dónde jugar y una de las opciones es en la ciudad de Yopal, específicamente, en el Estadio Santiago de las Atalayas.

Según indicó la institución, están esperando la aprobación de la Dimayor, y en caso que aprueben, continuarán disputando sus compromisos en Yopal:

“Pereira F.C. S.A. informa a la opinión pública, a la hinchada y a los medios de comunicación que, en el marco de la búsqueda de sedes alternas para Sus compromisos oficiales, la DIMAYOR realizará una visita de revisión técnica el día 6 de marzo, al estadio Santiago de las Atalayas, ubicado en la ciudad de Yopal. De obtenerse un concepto favorable y el aval de la DIMAYOR y las autoridades competentes, este escenario será la nueva sede para que el Deportivo Pereira dispute sus partidos en condición de local en las competencias del fútbol profesional colombiano. Atentamente”.