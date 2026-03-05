“Háganse ver”, Iván Mejía lanzó pulla directa a los sobradores con Colombia para el Mundial

Iván Mejía Álvarez aprovechó su análisis del partido Nacional vs Millonarios para tocar el tema de Selección Colombia y dijo que los partidos no se ganan en los micrófonos, esto para quienes dan como un hecho dos victorias en los primeros juegos, antes de medirse a Portugal.

Además, señaló que ve a Alfredo Morelos con nivel de Selección y que Álvaro Montero tiene más méritos que David Ospina.

Todo esto, luego de la eliminación de Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana ante Millonarios, al caer 3-1 en condición de local, partido del que le pidieron su lectura.

Una cuenta futbolera, le cuestionó: “@PajaritoDeIvan qué decir del partido de ayer entre @nacionaloficial y @MillosFCoficial?”.

A esto, el periodista respondió de manera puntual:

“1.- los partidos se ganan en la cancha no en los micrófonos ni en redes.

2.- para quienes ya hablan de seis puntos antes de enfrentar a Portugal, háganse ver. Hay que respetar y no confiarse.

3.- Prefiero a Montero sobre Ospina.

4.-Morelos tiene nivel Selección”.

Iván Mejía Álvarez fue claro con su lectura de que los partidos se ganan es en la cancha, no en las redes o en los micrófonos, no ve con buen nivel a David Ospina, pero sí a Alfredo Morelos para la Selección Colombia y de paso mando a que se revisen quienes se pasan de confiados.