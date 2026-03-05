Desde abajo, el manotazo y empujón de David Ospina a Rodrigo Contreras que no se vio en tv

Más allá del resultado y la eliminación de Atlético Nacional, una escena que hace eco del juego de Copa Sudamericana con Millonarios y que ya es viral en redes sociales, es el manotazo y posterior empujón de David Ospina a Rodrigo Contreras en plena celebración del tercer gol de Millonarios.

El episodio se presentó tras el segundo tanto en la cuenta personal del delantero argentino, que selló el 3-1 definitivo en el duelo por fase previa de Copa Sudamericana.

Mientras Contreras celebraba mostrando el escudo azul a la tribuna, Ospina lo encaró visiblemente molesto y le dio una especie de manotazo en el cuello, segundos después, el defensor William Tesillo lo empujó por un costado, mientras el portero lo terminó de empujar por el otro costado.

El video, difundido por Súper Noticias, que no se vio en la transmisión de televisión, muestra el momento exacto en el que el arquero de Nacional se acerca con gesto desafiante. La reacción generó tensión entre ambos planteles y obligó a la intervención de otros jugadores para evitar que la situación pasara a mayores.

“La celebración del gol de Rodrigo Contreras en el triunfo de @MillosFCoficial ante @nacionaloficial terminó en un fuerte cruce: David Ospina lo encaró y William Tesillo llegó a empujarlo tras mostrar el escudo a la tribuna. El argentino aseguró luego que su festejo era una dedicatoria a su hijo y no una provocación”, señaló el señalado medio, junto a las imágenes.

Tras el compromiso, Rodrigo Contreras bajó la temperatura. El delantero aseguró que su celebración no fue una provocación hacia la hinchada verdolaga ni hacia el rival, sino una dedicatoria especial a su hijo. Sin embargo, el gesto de mostrar el escudo frente a la tribuna local fue interpretado de otra manera por los jugadores de Nacional.

Ospina, otra vez en el ojo del huracán

El cruce se da en un contexto complejo para Ospina. El arquero ha sido fuertemente cuestionado por su rendimiento reciente, especialmente tras el primer gol del partido: un remate de larga distancia de Contreras que lo sorprendió adelantado.

Las críticas no solo vinieron desde la tribuna. El periodista Carlos Antonio Vélez fue contundente en su programa radial al asegurar que el histórico guardameta “no da más” y que no debería ser convocado al Mundial 2026 con la Selección Colombia.