La Selección Colombia busca la redención en la She Believes Cup

El combinado nacional se medirá ante Argentina, en el duelo de derrotadas de la primera jornada.

Leicy Santos (FCF)
Por Evaristo Pérez

Luego de la derrota 4-1, a manos de Canadá, ahora el turno para la Selección Colombia Femenina de Mayores en la She Believes Cup será ante Argentina, que también viene de caer en su debut (2-0) contra Estados Unidos.

Será un duelo clave para los dos combinados, en busca de evitar el fondo de la tabla y de un nuevo pulso entre equipos que han tenido gran paridad en los últimos tiempos.

De los últimos 10 encuentros disputados en la máxima categoría (todas las competencias, se registraron 7 empates, como resultado dominante, mientras que Colombia ganó dos duelos y Argentina uno de ellos. El último encuentro, en la semifinal de la Copa América 2025, terminó igualado 0-0 y la Tricolor se impuso 5-4 en los penales para avanzar a la final ante Brasil.

La novedad más importante en el equipo dirigido por Angelo Marsiglia pasa por el arribo de Maithe López, quien se integró, tras disputar el Sudamericano sub-20 en territorio paraguayo.

Programación

Argentina vs Colombia | 3:30 p.m. (Hora de Colombia)

Estadio: Geodis Park | Nashville, Estados Unidos

TV: Caracol, RCN TV, Ditu y APP RCN

