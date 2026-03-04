La Selección Colombia busca la redención en la She Believes Cup

Luego de la derrota 4-1, a manos de Canadá, ahora el turno para la Selección Colombia Femenina de Mayores en la She Believes Cup será ante Argentina, que también viene de caer en su debut (2-0) contra Estados Unidos.

Será un duelo clave para los dos combinados, en busca de evitar el fondo de la tabla y de un nuevo pulso entre equipos que han tenido gran paridad en los últimos tiempos.

De los últimos 10 encuentros disputados en la máxima categoría (todas las competencias, se registraron 7 empates, como resultado dominante, mientras que Colombia ganó dos duelos y Argentina uno de ellos. El último encuentro, en la semifinal de la Copa América 2025, terminó igualado 0-0 y la Tricolor se impuso 5-4 en los penales para avanzar a la final ante Brasil.

La novedad más importante en el equipo dirigido por Angelo Marsiglia pasa por el arribo de Maithe López, quien se integró, tras disputar el Sudamericano sub-20 en territorio paraguayo.

Programación

Argentina vs Colombia | 3:30 p.m. (Hora de Colombia)

Estadio: Geodis Park | Nashville, Estados Unidos

TV: Caracol, RCN TV, Ditu y APP RCN